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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشد نرخ ۸ ماده خوراکی خرده فروشی

رشد نرخ ۸ ماده خوراکی خرده فروشی

قیمت ۸ ماده خوراکی خرده فروشی در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد که طی آن قیمت ۸ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.

بر همین اساس نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه ۷ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۱.۲ درصد و چای ۰.۹ درصد افزایش و تخم مرغ ۲.۵ درصد و روغن نباتی ۰.۱ کاهش یافت، قیمت قند و شکر نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.

لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه ۱.۱ درصد و شیر پاستوریزه ۰.۶ درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۵ درصد کاهش یافت و شانه‌ای ۱۲۵ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۷ درصد و۰.۳ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای نخود و لوبیا چشم بلبلی ثابت بود و قیمت سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۰.۷ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد، لیموشیرین و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای خربزه معادل ۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۳.۶ درصد تا ۱۲.۷ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای کدو سبز معادل ۰.۵ درصد، سیب‌زمینی ۱.۵ درصد و پیاز ۰.۴ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۵ درصـد تا ۶.۷ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند، شکر و روغن نباتی جامد ثابت بود. قیمت چای خارجی معادل ۰.۹ درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد کاهش یافت.

کد مطلب 4304522

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