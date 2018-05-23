بابک صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بومی‌گرایی در تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: در هر تیمی که به‌عنوان مربی بوده‌ام همیشه هدف اولم استفاده از ظرفیت‌های بومی بوده و این موضوع را در تیم فوتبال پاس همدان نشان دادم.

وی افزود: بازیکن غیربومی زمانی باید جذب تیم شود که هم پست وی بازیکن در استان وجود نداشته باشد و یا کیفیت بازیکن غیربومی حداقل ۲۰ درصد نسبت به بازیکن بومی فراتر باشد وگرنه زمانی که بازیکن بومی با همان توان در استان وجود داشته باشد چرا باید به دنبال بازیکن غیربومی بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به آغاز زمان تست گیری تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: از ۱۸ خردادماه استارت تست گیری برای تیم فوتبال شهرداری همدان را خواهیم زد.

صمدیان عنوان کرد: به‌تمامی بازیکنان فوتبال همدان که در محلات و تیم‌های باشگاهی استان فعالیت می‌کنند آماده‌باش می‌دهیم که اگر در خود توان بازی در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را می‌بینند برای تست گیری آماده شوند.

وی بابیان اینکه اگر مجبور شویم از بیرون استان بازیکن جذب خواهیم کرد، بیان کرد: بعدازاینکه شاکله تیم از بازیکنان بومی استان تشکیل شد درنهایت باید ببینیم در چه پست‌هایی کمبود بازیکن داریم که نمی‌توانیم در استان این کمبود را جبران کنیم و سپس به دنبال بازیکن از خارج از استان خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: تیم فوتبال شهرداری همدان در سال‌های گذشته ثابت کرده تا جایی که بتواند از پتانسیل بومی استان چه درزمینهٔ بازیکنان و چه کادر فنی از پتانسیل بومی استان استفاده خواهد کرد و بومی‌گرایی هیچ‌گاه در تیم فوتبال شهرداری همدان شعار نبوده است.

صمدیان بابیان اینکه از ابتدای فصل برای لیگ دسته دوم فوتبال کشور هدف‌گذاری خواهیم کرد، گفت: هدف تیم فوتبال شهرداری همدان در این فصل صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور خواهد بود.

وی افزود: سیاست و هدف‌گذاری مسئولان شهرداری همدان صعود این تیم به لیگ دسته اول فوتبال کشور است.