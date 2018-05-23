آغاز جلسه انتخاب رئیس جدید پارلمان لبنان/تمجید «المر» از نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جلسه پارلمان جدید برای انتخاب رئیس به ریاست میشل المر آغاز شد.

در این جلسه، میشل المر خطاب به نمایندگان جدید خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که جلسه پارلمان منشا خیر و برکت و صلح برای لبنان باشد.

وی افزود: در این مناسبت من باید از حکمت نبیه بری و میهن پرستی، شجاعت و میانه روی وی در ریاست جلسات از سال ۱۹۹۲ تمجید کنم. این بدان معنی است که نبیه بری از سال ۱۹۹۲ به مثابه میزان بوده است و اجازه وارد شدن گزندی به لبنان را نداده است. وی تا به امروز بر وحدت لبنان و همزیستی مشترک اصرار داشته و مانع از تفرقه میان لبنانی ها شده است.

المر تاکید کرد: ما باید در راستای نجات لبنان از بحران ها حرکت کنیم و زندگی کریمانه و شکوفایی را برای لبنانی ها به ارمغان آوریم.