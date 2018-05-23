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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک خبر داد:

برداشت بیش از ۳۷ هزار تن محصول پیاز از مزارع اندیمشک

برداشت بیش از ۳۷ هزار تن محصول پیاز از مزارع اندیمشک

اندیمشک - رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک با بیان اینکه ۳۷ هزار و ۴۰۰ تن پیاز از مزارع اندیمشک برداشت شد، گفت: برداشت محصول پیاز از سطح ۸۴۰ هکتار از مزارع اندیمشک آغاز و روانه بازار شده است.

سید هدایت‌اله موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شهرستان اندیمشک به واسطه خاک و شرایط مناسب برای تولید انواع محصول کشاورزی امکان تولید انواع محصولات و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست کشاورزی برای اشتغال جوانان، را دارد.

وی، از اختصاص ۸۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک به کاشت محصول پیاز خبر داد و افزود: یک هزار و ۴۰۰ تن محصول پیاز از سطح ۴۰ هکتار از اراضی اختصاص یافته به پیاز مستمر در شهرستان تولید، برداشت و روانه بازار شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به اختصاص ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک به کشت پیاز معمولی گفت: ۳۶ هزار تن محصول پیاز معمولی از مزارع شهرستان اندیمشک برداشت و روانه بازار شده است.

کد مطلب 4304528

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