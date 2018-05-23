به گزارش خبرگزاری مهر؛ در بخش نشستهای قرآنی نمایشگاه قرآن برگزاری ۱۴ نشست باحضور اساتید برجسته کشوری برنامهریزی شده است که این نشستها با مدیریت جلیلی و بعد از اقامه نماز مغرب و عشا و پس از صرف افطار در محل برگزاری نشستهای تخصصی نمایشگاه بیستوششم برگزار میشود.
در این بخش تاکنون یک نشست با عنوان «نگاهی نو به مقوله وحی» باحضور مجید معارف رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران، محمد کاظم شاکر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اردشیر منصوری پژوهشگر و مدرس فلسفه برگزار شده است.
همچنین کمیته نشستهای تخصصی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در بخش نشستهای «عترت» با مدیریت حجتالاسلام غلامعلی برگزاری ۱۴ نشست تخصصی دانشگاهی را برنامهریزی کرده است.
بنابر این گزارش این نشستها هر روز از ساعت ۱۹ تا اذان مغرب در محل نشستهای تخصصی نمایشگاه واقع در نیم طبقه دوم مصلای تهران برگزار میشود.
در بخش نشستهای عترت نیز شب گذشته یک نشست با موضوع اوصاف یاران امام عصر(عج) بر اساس آیات قرآن با حضور حجتالسلام مصطفی رستمی برگزار شده است.
بنا به درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان تهران نشستی با عنوان «جشن شکرگزاری دانش آموزان در ماه رمضان» نیز در محل نشستهای تخصصی نمایشگاه بیستوششم برگزار شد.
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