توان موشکی خط قرمز ماست/ تهدیدات نظامی‌ رژیم صهیونیستی بلوف است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، امروز (چهارشنبه) در حاشیه مراسم بزرگداشت حماسه سوم خرداد در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همه مردم و جناح های سیاسی، باید در برخورد با آمریکا وحدت کلمه و هماهنگی و همدلی داشته باشیم و مشروعیت بین المللی را حفظ و تحت نظر مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

وی ادامه داد: اروپایی‌ها اعلام کردند که قدرت دفاعی در برابر تهاجم اقتصادی آمریکا را ندارند و می‌توان گفت اقتصادشان بدون دفاع است اما حداکثر کاری که اروپایی‌ها می توانند انجام دهند، این است که در سطح برخی صنایع و بانک‌هایی که با آمریکا معامله ندارند و در واقع صنایع کوچکی هستند، کار را پیش ببرند.

سردار جلالی تصریح کرد: موضوع موشک جز خطوط قرمز و با اقتدار نظام ما ارتباط دارد و ما برای دفاع از کشورمان براساس تجربه دفاع مقدس و سوم خرداد یاد گرفته ایم که باید بر سلاح و سامانه خود متکی باشیم.

وی ادامه داد: ما به کمک شهدای بزرگواری همچون حسن طهرانی مقدم توانستیم به توان و فناوری موشکی دست یابیم و در واقع استراتژی دفاعی خود را مبتنی بر آن تعریف کرده ایم، بنابراین حفظ موشک یعنی حفظ قدرت دفاعی و استقلال کشور در برابر سیل تهاجماتی که از سوی دشمنان صورت می گیرد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای رژیم صهیونیستی درخصوص مورد هدف قراردادن نیروهای ایرانی در سوریه گفت: صهیونیست‌ها در جریان سوریه نقش فعال‌سازی حوزه تهدید نظامی را در سناریویی که آمریکایی ها ایجاد کردند، بر عهده دارند و خودشان هم می دانند که تهدیدات نظامی‌شان بلوف است.

وی تاکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با به وجود آوردن و پرورش داعش به دنبال این بودند تا داعش را تهدیدی علیه ما در منطقه قرار دهند، در صورتی که امروز رزمندگان محور مقاومت در مرزهای اسرائیل مستقر شده و برای رژیم صهیونیستی تهدید جدی تلقی می شوند.