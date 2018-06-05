عمده امکانات اکران در اختیار بخش دولتی است/ عدالت وجود ندارد

امیر پروین حسینی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اکران فیلم در سینماها گفت: معمولا فیلم ها در ماه مبارک رمضان با افت فروش همراه است، اما «خجالت نکش» به کارگردانی رضا مقصودی توانسته است فروش خوبی داشته باشد و این مساله می تواند رتبه فیلم را در جدول فروش هفتگی بالا ببرد.

این تهیه کننده سینما تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر فیلم ها در سانس های کافی نمایش داده نمی شوند به عنوان مثال «خجالت نکش» در بعضی از سینماها تنها سه سانس نمایش دارد و هنوز فیلم هایی که از نوروز اکران شده اند از سانس های بیشتری برخوردار هستند.

تهیه کننده فیلم «خجالت نکش» توضیح داد: تعداد فیلم های اکران از ظرفیت سینماها بیشتر است و به دلیل کمبود سالن، بسیاری از فیلم ها به حق نمایشی خود دست پیدا نمی کنند و در گیشه دچار ضرر می شوند.

به گفته وی، فیلم های دولتی زور بیشتری نسبت به فیلم های خصوصی دارند و تبلیغات و سالن بیشتری برای نمایش در اختیار می گیرند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی اشتباه می کند که همچنان در حوزه تولید سینما باقی می ماند و گویا بخش خصوصی باید کنار برود تا جا برای بخش دولتی بیشتر باز شود. متاسفانه هیچ عدالتی در زمینه تولید فیلم در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

پروین حسینی در پایان گفت: در شرایطی سانس جدید در اختیار فیلم ها نمی گذارند که بلیت سانس های روزانه فیلم به طور کامل فروخته شده است و باز هم تقاضا برای تماشای فیلم وجود دارد.