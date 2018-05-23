به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه کتاب «رئیس جمهور ما» (هنرپیشه دغل و دوستانش) نوشته فیلیپ راث به تازگی و طی روزهای گذشته با ترجمه افشین رضاپور توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب صدوچهل‌وسومین رمان و صدوشصت‌وهشتمین عنوان از مجموعه «ادبیات جهان» است که این ناشر چاپ می‌کند و نسخه اصلی‌اش با نام «گروه ما» در سال ۱۹۷۲ منتشر شده است.

این کتاب ۷ بخش دارد که در مجموع یک پیکره طنزگونه را در ژانر رمان می‌سازند. در این کتاب، شخصیتی به نام تریکی دیکسون به ستوانی از ارتش آمریکا (با نام کِلی) که تصور می‌کند زن ۲۲ ساله ویتنامی بارداری را کشته دلداری می‌دهد. کلی نمی‌داند که این کار را عمدا انجام داده یا به طور سهوی اما بسیار نگران است. دیکسون مثل سیاستمدارها حرف می‌زند و قصد دارد حقوق شهروندانی را که هنوز متولد نشده‌اند، حفظ کند. اما طنز ماجرا در عین داشتن چنین رفتاری، این است که او از کشتن دیگران ابایی ندارد و از این کار دریغ نمی‌کند. گویی او رئیس جمهور است.

عناوین ۷ بخش کتاب پیش رو، به ترتیب عبارت است از: «دغل شهروند مسئله دار را آرام می‌کند»، «دغل کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کند»، «دغل بحران دیگری دارد؛ یا نشست آموزشی فنون مسابقه»، «دغل برای ملت نطق می‌کند؛ خطابه مشهور "فسادی به حکومت دانمارک رخنه کرده است"»، «ترور دغل»، «مداحی بالای سرکیسه؛ پخش مستقیم سخنان عالیجناب بیلی کیکی از تلویزیون سراسری» و «مبارزه انتخاباتی برای بازگشت به قدرت؛ یا دغل در جهنم».

چاپ ترجمه این کتاب طی چند روز گذشته و پیش از درگذشت فیلیپ راث انجام شد. این نویسنده در این کتاب، شوخی و حمله‌های تندی به ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا کرده است.

در قسمتی از این کتاب از داستان «دغل برای ملت نطق می کند» می خوانیم:

با وجود این که نودونه و نه‌دهم درصد وکلای این کشور افرادی صدیق و درستکار هستند و خود را وقف اصول قضاوت کرده‌اند، در حرفه من نیز مثل حرفه‌های دیگر متاسفانه درصد بسیار اندکی اگر پول خوبی گیرشان بیاید و قول خوبی گرفته باشند، تن به هر کاری می‌دهند و هر حرفی می‌زنند. در دانشکده حقوق، استادان ما آن‌ها را «گوش برهای مرده‌خور» می‌نامیدند. بدبختانه این آدم ها نه تنها به اولین پله‌های نردبان این حرفه می‌چسبند، بلکه در شرایط نادر تا آخرین پله‌ها نیز صعود می‌کنند، حتی تا جایگاه قدرت و مسئولیت‌های عظیم.

در این جا لازم نیست رسوایی و افتضاحی را که در دولت گذشته، این جا در واشینگتن، به راه افتاد یادآوری کنم. همه می‌دانید وکیلی که از سوی سلف من به دادگاه عالی ایالات متحده، بالاترین دادگاه در سراسر کشور، منصوب شد، به دلیل سوءاستفاده مالی از مقام خود به عنوان قاضی آن دادگاه کناره گیری کرد. آن واقعه برای هر آمریکایی محترمی چنان هولناک بود که من فکر نمی‌کنم با دوباره بیدار کردن احساس خشمی که آن زمان ملت را به تلاطم واداشت چیزی عایدمان شود.

شاید بلافاصله بعضی از شما به دو نفری اشاره کنید که سلف من منصوبشان کرد و بعد دیدند که بهتر است از دادگاه عالی کناره گیری کنند. اما، چه یک نفر چه دو نفر چه سه و چهار و پنج نفر، من به این سادگی ها باور نمی‌کنم دمیدن در بوق خطاهای دولتی به نفع اتحاد ملی باشد، آن ها همگی نادم بودند و شما رای دهندگان با هوش و فراست خود سه سال پیش دولت قبل را باطل اعلام کردید.

این کتاب با ۱۸۲ صفحه، شمارگان ۹۹۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.