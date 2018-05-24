به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس تفکر فلسفی ارسطو در روزهای ۲۸ تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ در سیندی- استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل ارسطو، زندگی ارسطو، تأثیر ارسطو بر تاریخ فلسفه، ارسطو و فلسفه اسلامی، منطق، علم و دیالکتیک، موجودات زنده، شادی و انجمن سیاسی، فصاحت و بلاغت و هنر و میراث ارسطو و... است.

بر این اساس از علاقمندان دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۳/sydney/ICPTA?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۳/sydney/ICPTA مراجعه گردد.