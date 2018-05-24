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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

در استرالیا؛

کنفرانس بین‌المللی تفکر فلسفی ارسطو برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی تفکر فلسفی ارسطو برگزار می شود

بیست و یکمین کنفرانس تفکر فلسفی ارسطو مارس ۲۰۱۹ در سیندی- استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس تفکر فلسفی ارسطو در روزهای ۲۸ تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ در سیندی- استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل ارسطو، زندگی ارسطو، تأثیر ارسطو بر تاریخ فلسفه، ارسطو و فلسفه اسلامی، منطق، علم و دیالکتیک، موجودات زنده، شادی و انجمن سیاسی، فصاحت و بلاغت و هنر و میراث ارسطو و... است.

بر این اساس از علاقمندان دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ به  آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۳/sydney/ICPTA?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۳/sydney/ICPTA مراجعه گردد.

کد مطلب 4304556
سارا فرجی

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