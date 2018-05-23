بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت حماسه فتح خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است؛ عملیات بیتالمقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر یکی از نقاط عطف دفاع مقدس و بلکه تاریخ ایران به شمار میرود که طی آن پیام مقاومت و ذلت ناپذیری ایرانیان غیور و غیرتمند و تربیتیافتگان مکتب قرآن و اهلبیت (ع) رساتر از همیشه به جبهه ضدانقلاب و دشمنان انقلاب اسلامی رسید.
خلق حماسهی سوم خرداد یادآور رشادتها و ازجانگذشتگیهای جوانان میهن اسلامی است که شهدای عزیز و گرانقدرمان با اهداء خونهای پاک و بذل جانهای مطهر خود، این حماسه عظیم را در تاریخ افتخارات ملی و دفتر قطور خاطرات ملت شریف ایران اسلامی به ثبت رساندند.
سوم خرداد، روز مقاومت و پیروزی و تجلی فرهنگ ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی ملتی است که با اتکا به قدرت لایزال الهی، حماسهای جاوید بر تارک این سرزمین آفریدند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، فتح خرمشهر را که امام خمینی (ره) فرمودند؛ «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، اوج خداباوری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانسته و این رویداد بزرگ را نشان از عزم و ایمان الهی رزمندگان جانبرکفی میداند که صادقانه و گمنام به استقبال شهادت رفتند تا ذرهای از خاک پاک میهن را به دشمن ندهند.
بازخوانی این حماسه تاریخی و ترجمان فرمایش حکیمانه امام راحل برای نسلهای امروز، سناریوهای دشمن را با شکست مواجه و رشادتهای فرزندان ایران اسلامی در آن دوران را جاودانه میکند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، این رخداد تاریخساز را که دارای زوایای خیرهکننده و ظرفیت معنوی است یک الگوی مناسب برای ملت ایران جهت قرار گرفتن در مسیر سرافرازی و سربلندی میداند.
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