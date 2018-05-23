تصادفات فوتی در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

رحمت الله نجفی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تصادفات فوتی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تصادفات فوتی در چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تصادفات خسارتی در سالجاری در چهارمحال و بختیاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

بیشترین تصادفات چهارمحال و بختیاری در راه های اصلی رخ داده است

وی با اشاره به محور های پر تصادف در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: محور های لردگان - خوزستان و محور بروجن - لردگان محور های پر تصادف در این استان گزارش شده اند.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از مهمترین علل تصادفات در این استان به شمار می رود، بیان کرد: سرعت غیر مجاز، خواب آلودگی و عدم رعایت حق تقدم از مهمترین علل تصادفات در این استان گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تصادفات چهارمحال و بختیاری در راه های اصلی رخ داده است.