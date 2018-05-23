شادی مردم لبنان وسوریه برای آزادسازی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اسناد انقلاب اسلامی، روزنامه «جمهوری اسلامی» طی گزارشی به تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۶۱، یک روز بعد از فتح خرمشهر نوشت: در حومه جنوب شرقی بیروت اعلامیههایی مربوط به پیش رویهای جدید نیروهای اسلام در جبهههای حق علیه باطل برای اطلاع مردم، از بلندگوهای مساجد و حسینیهها پخش شد.
در این اعلامیهها به خصوص خبر مربوط به وضو گرفتن رزمندگان اسلام در آبهای اروند رود چنان هیجانی در منطقه فقیرنشین حومه بیروت ایجاد کرد که تا مدتی صدای «الله اکبر» و شلیک رگبارهای هوایی از این منطقه به گوش میرسید.
بر اساس گزارش همین روزنامه، مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای سوریه و لبنان نیز مرتبا خبر پیروزیهای سپاه اسلام را به نقل از صدای جمهوری اسلامی پخش میکردند.
روزنامه اطلاعات نیز در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۱ درباره شادی مردم سوریه بعد از فتح خرمشهر نوشت: به مناسبت پیروزیهای اخیر رزمندگان اسلام که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، ایرانیان و عراقیهای مقیم سوریه و سوریها در حرم حضرت زینب(ع) دست به دعا و نیایش برداشتند و بانک «الله اکبر» سر دادند. همچنین در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه جشنی به همین مناسبت بر پا شد.
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