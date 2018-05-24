دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دفتر اداره تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجتالاسلام سیدشهابالدین حسینی و امام جمعه سهند، حجتالاسلام محد منیبراد و مدیران شهرستان اسکو و شهر سهند افتتاح شد.
حجتالاسلام شکری به عنوان رئیس این اداره در شهر سهند معرفی شد.
در مراسمی که امروز به عنوان افتتاحیه برگزار شد، حجتالاسلام منیبراد اظهار کرد: وجود و فعالیت اداره تبلیغات اسلامی در این شهر میتواند باعث رشد در حوزههای دینی و فرهنگی بشود و امیدواریم کسی که به این سمت معرفی میشود، از اهمیت آن اگاهی کافی داشته باشد.
نظر شما