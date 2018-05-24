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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی؛

دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند افتتاح شد

دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند افتتاح شد

تبریز - دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و امام جمعه سهند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دفتر اداره تبلیغات اسلامی شهر جدید سهند با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام سیدشهاب‌الدین حسینی و امام جمعه سهند، حجت‌الاسلام محد منیب‌راد و مدیران شهرستان اسکو و شهر سهند افتتاح شد.

حجت‌الاسلام شکری به عنوان رئیس این اداره در شهر سهند معرفی شد.

در مراسمی که امروز به عنوان افتتاحیه برگزار شد، حجت‌الاسلام منیب‌راد اظهار کرد: وجود و فعالیت اداره تبلیغات اسلامی در این شهر می‌تواند باعث رشد در حوزه‌های دینی و فرهنگی بشود و امیدواریم کسی که به این سمت معرفی می‌شود، از اهمیت آن اگاهی کافی داشته باشد.

کد مطلب 4304576

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