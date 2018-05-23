به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، که این روزها در جلسات مختلف اظهارات حاشیه ای را مطرح می کند این بار کارگروه ایمنی راه های لرستان را بدون حاشیه تمام نکرد تا سخنرانی خود را با مخاطب قرار دادن خبرنگاران آغاز کند.

وی با بیان اینکه تشکر می کنم از خبرنگاران که مسائل را «خیلی خوب» و «خیلی حرفه ای» رصد می کنند، اظهار داشت: جلساتی که معاونت عمرانی دارد عمدتا جلسات فنی و مهندسی هستند و به هیچ عنوان جلسه سیاسی و میتینگ سیاسی و سخنرانی سیاسی نداریم.

مرادپور که اخیرا به خاطر برگزاری جلسات بدون مصوبه مورد نقد قرار گرفته است، این بار گفت که «هرجایی که جلسات عمرانی باشد یعنی عدد و رقم، یعنی نمودار و فرمول، یعنی مشارکت همه اعضاء در جلسه، ما یک «تیم ورک» هستیم.»

مرادپور بدون اشاره به آمار و وضعیت تصادفات جاده ای طی سال جاری در استان گفت: اگر مشکلی در رابطه با تصادفات اتفاق می افتد باید همه بیایم فکرها را روی هم بگذاریم ببینیم دلیل اتفاق چه بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه جلسه هم به تمجید از یک شهردار همدانی پرداخت و با ذکر خاطره ای از شهردار سال های دهه ۶۰ همدان گفت: یادم هست، همدان شهرداری داشت به نام «بهنام جو» که به «بلوار جو» معروف بود چون با پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگ کرده بود هرجایی تصادف رخ داد صحنه تصادف را به هم نزنند تا شهردار حاضر شود، اگر علت تصادف مشکلات جاده ای بود ایشان خیلی سریع دستور می داد تیم مهندسی می آمد و مشکل را در همان نقطه برطرف می کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: «بهنام جو» تا روزی که زنده بود خیلی جاها را از خیابان معمولی به بلوار تبدیل کرد و خیلی جاها میدان زد.

«سود کمتر، فروش بیشتر» نیز ضرب المثلی بود که مرادپور به کمک مدیران حاضر در جلسه آن را تکمیل کرد تا از سرمایه گذار آزادراه خرم آباد- پل زال بخواهد با کاهش عوارض، فروشش را افزایش دهد.