دایی گزینه تیم ملی نیست/ استقلال چطور با صیادمنش مذاکره کرده است؟

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر به مسائل اخیر پیرامون تیم سایپا، ادامه همکاری علی دایی، افزایش بودجه باشگاه و توافق استقلال با اللهیار صیادمنش پرداخت که مشروح این گفتگو در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - آیا برنامه های باشگاه سایپا برای فصل آینده مشخص شده است؟

- رضا درویش: ما منتظریم تا بودجه پیشنهادی باشگاه به مدیرعامل و هیات مدیره گروه تایید شود. منتظریم ببینیم آیا این بودجه تصویب می شود یا خیر. به هر حال هر برنامه و هدفگذاری که بخواهیم داشته باشیم اول باید بودجه باشگاه مشخص شود.

* بودجه باشگاه نسبت به فصل گذشته چقدر افزایش داشته است؟

- افزایش بودجه ما ۲۰ درصد است. ضمن اینکه ما در رشته های واترپلو و شطرنج هم باید در جام باشگاه های جهان شرکت کنیم. تیم فوتبال ما هم آسیایی است و به هر حال سفر به کشورهای دیگر هزینه هایی خواهد داشت.

* قرار بود بعد از اتمام لیگ با علی دایی جلسه داشته باشید. آیا این جلسه برگزار شد؟

- خیر، ما باید تیم را بر اساس بودجه ببندیم و ابتدا باید بودجه مشخص شود.

* بودجه فصل گذشته باشگاه چقدر بوده است؟

- ما سال گذشته بودجه ۱۲ میلیارد تومانی برای تیم فوتبالمان داشتیم که باید ۲۰ درصد افزایش یابد. رشته های دیگری هم در باشگاه داریم که کل هزینه هایش به یک میلیارد تومان نمی رسد.

* روز گذشته خبر توافق اللهیار صیادمنش بازیکن سایپا با باشگاه استقلال منتشر شد. آیا در جریان این مذاکرات بودید؟

- وقتی بازیکنی با ما قرارداد دارد چطور باشگاه دیگری با او مذاکره کرده و ما بی اطلاع هستیم؟ هر تیمی صیادمنش را می خواهد باید ابتدا با ما مذاکره کند. حتی سال گذشته دو تیم خارجی این بازیکن را می خواستند و ابتدا با سایپا مذاکره کردند.

* صیادمنش چند سال دیگر با سایپا قرارداد دارد؟

- نمی دانم، این بحث حقوقی است ولی هر تیمی صیادمنش را می خواهد باید با باشگاه مذاکره کند نه خود بازیکن. سال گذشته موافقت کردیم صیادمنش به ترکیه برود ولی این بازیکن در سایپا ماند. حالا هم اگر قرار باشد صیادمنش در ایران باشد، برای سایپا بازی می کند.

* آیا سایپا به صیادمنش نیاز جدی دارد؟

- بحث ما نیاز جدی یا کیفیت بازیکن نیست. بحث، اصول اخلاقی است که باید رعایت شود. دایی نشان داده است که بازیکنان جوان در تفکرش خوب رشد می کنند و بازیکنانی مثل صیادمنش هم زیاد داریم ولی انتظار داریم باشگاه های دیگر اخلاق را در مذاکره رعایت کنند.

* به بحث کادر فنی برگردیم. آیا امکان دارد در صورت عدم تایید بودجه تیم فوتبال سایپا، علی دایی از تیم شما جدا شود؟

- خیر، ما با دایی تعامل داریم. مسئولان شرکت سایپا هم دوست دارند که تیم سایپا نتیجه بگیرد و در خدمت دایی باشند. تا جایی که می دانم علی دایی از باشگاه های دیگر هم پیشنهادات خوبی داشته است؛ حتی خیلی بیشتر از قراردادش با سایپا ولی بحث او، صرفا بحث پول نیست. دایی می خواهد در سایپا کار کند و کارش را به نتیجه برساند.

* حتما در روزهای گذشته هم خبرهای حضور علی دایی در تیم ملی به جای کارلوس کی روش را شنیده اید.

- اصلا اینطور نیست و این خبرها شایعه است. دایی تمایل دارد کارش را در عرصه باشگاهی ادامه بدهد.

* ولی فدراسیون فوتبال گویا روی علی دایی نظر مثبت دارد.

- همه روی دایی نظر مثبت دارند. دایی هرجای فوتبال باشد، چه در باشگاه چه در تیم ملی همه روی او نظر مثبت دارند. من با دایی هم صحبت کرده ام ولی او می گوید این بحث، شایعه است. اگر یادتان باشد قبل از دایی هم اسامی دیگری مطرح بود که تمامش شایعه بود.

* آیا در جریان قطعی شدن انتقال علی قلی زاده به تیم شارلوا بلژیک هستید؟

- بله، حضور قلی زاده در این تیم قطعی است.

* آیا باشگاه سایپا پیگیر حق رشد این بازیکن خواهد بود؟

- بله حتما ولی این یک بحث حقوقی است و باشگاه آنرا دنبال می کند.