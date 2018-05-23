به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در حاشیه مراسم هم اندیشی سازمان لیگ با مربیان باشگاه ها به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا خوشحال هستید استقلال به جای الدحیل به السد قطر خورده است، گفت: خوشحالم که یک مرحله بالاتر رفته ایم. خوب است که برابر پرسپولیس بازی نمی کنیم. این برای ایران خوب است چون دو تیم می توانند به نیمه نهایی برسند.

وی افزود: السد هم مثل الدحیل تیم بسیار قدرتمندی است. السد با ژاوی به تیم قدرتمندی تبدیل شده است. سعی می کنیم در تهران نتیجه خوبی بگیریم تا در قطر خیالمان راحت باشد. الان مهم این است که بتوانیم بازیکنان مدنظر را باشگاه بگیرد و تیم قدرتمندی شویم.

شفر در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با مامه تیام صحبتی داشته است؟ گفت: من با تمام بازیکنان صحبت می کنم. باید ببینیم چه می شود.

خبرنگار مهر از شفر پرسید که آیا لیست خروجی و ورودی تیمش را به باشگاه داده است؟ تصریح کرد: من لیست ورودی و خروجی بازیکنان را به باشگاه داده ام.

سرمربی استقلال درباره جلسه هم اندیشی گفت: بازی های فصل گذشته تیم ملی و باشگاه ها به هم نزدیک بود. این در مصدومیت بازیکنان تاثیرگذار بود.

شفر درباره اینکه آیا از کیفیت زمین های فوتبال ایران راضی است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: از زمین ها و تماشاگران فوتبال ایران راضی هستم.

سرمربی استقلال مجددا به قرعه این تیم در آسیا اشاره و تاکید کرد: در مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا تیم راحتی وجود ندارد. السد هم دوست نداشت با ما بازی کند ولی سعی می کنیم صعود کنیم.

شفر درباره اقدامات باشگاه های صنعتی برای جذب ستاره ها و اینکه باشگاه استقلال چه برنامه ای برای حفظ ستاره هایش دارد؟ گفت: تمام تلاشمان را می کنیم تمام بازیکنان خوب مثل تیام را ارزان و مفت بگیریم. سعی می کنیم چند بازیکن مثل تیام را به تیم اضافه کنیم.

وی درباره زمان بازگشتش به آلمان با خنده، گفت: امشب به آلمان می روم تا از دست شما خبرنگاران استراحت کنم!

سرمربی استقلال در پایان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مشکلاتش در ایران مثل اتومبیل و اینترنت حل شده است، به شکل معنادار و کشیده ای گفت: آره!