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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

عباس بلوندی در گفتگو با مهر:

«مشت در وقت اضافه» جلوی دوربین رفت/ همکاری با مهدی فخیم زاده

«مشت در وقت اضافه» جلوی دوربین رفت/ همکاری با مهدی فخیم زاده

عباس بلوندی طراح صحنه سینما این روزها مشغول همکاری با مهدی فخیم زاده در فیلم سینمایی «مشت در وقت اضافه» است.

عباس بلوندی طراح صحنه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین فعالیت های سینمایی خود گفت: به تازگی کار روی یک اثر سینمایی با نام «مشت در وقت اضافه» به کارگردانی مهدی فخیم زاده را آغاز کرده ام که به احتمال زیاد نام این پروژه تغییر می کند.

وی ادامه داد: این فیلم یک اثر شهری است که در طول روز فیلمبرداری می شود.

این طراح صحنه تاکید کرد: برای حضور در چند پروژه سینمایی گفتگو کرده ام که هنوز به توافق نهایی نرسیده ام.

بلوندی در پایان گفت: در حوزه تلویزیون کمتر ورود می کنم و بیشتر ترجیح می دهم اگر کاری در این زمینه قبول کنیم بیشتر سریال های الف ویژه تلویزیون باشد.

کد مطلب 4304584

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