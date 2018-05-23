کاهش ۶۰ درصدی جرایم در مهرستان/ کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر

سرهنگ اسماعیل منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان مهرستان در راستای اجرای طرح تشدید اقدامات انتظامی و جهت جلوگیری از سرقت با افزایش گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، موفق به کشف تمام سرقت های رخ داده در اردیبهشت ماه سال جاری شدند.

وی افزود: با اجرای طرح های مختلف انتظامی و عملیاتی، میزان وقوع جرایم اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و تعداد ۲ باند و ۶ نفر سارق نیز در این رابطه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اولویت های پلیس برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر است، تصریح کرد: با انجام طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و طرح های مبارزه با کالا قاچاق در سطح شهرستان و با انجام کار اطلاعاتی بلند مدت در این بازه زمانی مقدار ۳ تن ۱۹۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد که بیانگر افزایش آمار کشفیات است.

فرمانده انتظامی مهرستان بیان داشت: به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی، ماموران موفق به کشف ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در قالب آموزش ها و هشدارهای پلیسی از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی در سطح مدارس، محلات و مساجد توسط کارشناسان انتظامی شهرستان برای شهروندان انجام شده است، افزود: از شهروندان محترم خواهشمندیم تا هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی و پلیس را در دستگیری مجرمان یاری رسانند.