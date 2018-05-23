سرمایه گذاری ۴۰۴ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در مراسم امضای قرارداد بهره برداری از اولین ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی و احداث کارخانه تصفیه شکر در بندر شهید بهشتی، گفت: در راستای سیاست های توسعه دریامحور به خصوص توسعه سواحل مکران، سال گذشته شاهد بهره برداری از فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار با حضور رئیس جمهور و مقامات کشورهای همسایه بودیم که با این اقدام، ظرفیت این بندر از ۲.۵ میلیون به ۸ میلیون تن در سال افزایش یافت، ضمن اینکه در حال تبدیل این بندر به بنادر نسل سوم هستیم.

وی افزود: منظور از بنادر نسل سوم بنادری هستند که صرفا برای تخلیه و بارگیری نبوده و به مرکزی برای تولید، توزیع و لجستیک کالا تبدیل می شوند، به همین منظور، امروز شاهد امضای قراردادی برای احداث ترمینال صادرات مواد معدنی و نیز کارخانه تصفیه شکر در بندر شهید رجایی هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: شرکت IPGL هند با سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری برای تامین تجهیزات بندری چابهار به صورت BOTمدت ۱۰ سال در بندر چابهار ورود کرده است و تا اواسط تیرماه امسال، بهره برداری موقت از پایانه بندری چابهار از سوی این شرکت هندی انجام می شود که به همین منظور ۴۰۰ هکتار از اراضی پس کرانه بندر چابهار تملک شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قراردادی که امروز به امضا خواهد رسید، در بخش احداث ترمینال مکانیزه صادرات مواد معدنی رقم ۲۸۰ میلیارد تومان است که پس از احداث، ۷۵ نفر به صورت مستقیم و ۱۷۵ نفر به صورت غیرمستقیم شاغل می شوند. ظرفیت این پروژه۱۵ میلیون تن بوده و ۱۳ هکتار از اراضی بندری را به خود اختصاص می دهد.

به گفته راستاد، قرارداد احداث کارخانه شکر نیز با سرمایه گذاری به مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن و بهره برداری ۴۰ ساله در ۵ هکتار از اراضی بندری بسته شده است.