به گزارش خبرنگارمهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت این روز اظهار داشت: صبر و استقامت خانواده شهدا در پاسداشت ارزش های انقلاب و نظام ستودنی است و مردم و مسئولین باید قدردان آنها باشند.

وی با بیان اینکه عظمت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است، افزود: امروز اگر عزت و اقتداری در جهان داریم بواسطه خون پاک شهدا و استقامت خانواده آنها است.

امام جمعه خورموج نیز گفت: شهادت مرگ انتخابی است و فرزندان برومند انقلاب عاشق شهادت بودند و در سنین مختلف برای حفظ دین، نظام و انقلاب جان خود را فدا کردند.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح افزود: یکی از عملیات‌های بزرگ رزمندگان در دوران دفاع مقدس عملیات بیت المقدس بود که رزمندگان اسلام با دست خالی کار غیر ممکن را انجام دادند.

شهید احمد پریچه در ۱۷ اردیبهشت ۶۱ در عملیات بیت المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این مراسم فرمانده سپاه امام رضا(ع)، شهردار خورموج، رئیس اداره ارشاد اسلامی و بنیاد شهید شهرستان نیز حضور داشتند.