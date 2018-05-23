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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

جانشین فرمانده سپاه کردستان:

وجود رهبر و انسانهای فداکار دو عامل برای پیروزی هستند

وجود رهبر و انسانهای فداکار دو عامل برای پیروزی هستند

قروه- جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان پیروزی هر کشوری را وابسته به دو عامل رهبر و انسان های فداکار دانست و بر ترویج فرهنگ شهادت در جامعه و تقویت ایمان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه فلاح بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: عوامل پیروزی در هر کشوری به دو عامل اساسی باز می گردد یکی رهبری و دیگر هم انسان های فداکار است و در واقع اگر این دو عامل وجود داشته باشند آن کشور می تواند روی پای خود بایستد. 

به گفته وی اگر در جامعه ای فرهنگ شهادت کمرنگ شود مطمئناً آن جامعه آسیب خواهد دید و باید دانست که شهدا سرمایه های معنوی جامعه اند و لذا بر همه لازم است فرهنگ شهادت را احیا و ترمیم کنند.

فلاح با اشاره به استقامت و مبارزه مردان و زنان برای فتح خرمشهر، گفت: اگر خرمشهر سقوط نکرد به این دلیل بود که ایمان سقوط نکرد لذا امروز هم باید در تقویت ایمان و زنده نگهداشتن آن تلاش کرد.

کد مطلب 4304596

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