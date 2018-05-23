  1. استانها
  2. بوشهر
۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

فرماندار دشتی:

ضرورت رعایت الگوی مصرف آب در شهرستان دشتی

ضرورت رعایت الگوی مصرف آب در شهرستان دشتی

دشتی- فرماندار دشتی گفت: با توجه به مشکل آب در سطح شهرستان ضرورت دارد همه مردم الگوی مصرف را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی شهرستان و کمبود آب در برخی از محلات ضرورت دارد مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: در همین راستا دستگاه‌های متولی به نحو مطلوب اطلاع رسانی لازم در خصوص کمبود آب و برق به شیوه های مختلف انجام دهند و بزودی نیز کمیسیون مصرف در سطح شهرستان تشکیل می شود.

نادری با بیان اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، ادامه داد: کارگروه آب و خاک قبل از فصل کشت برگزار و تلاش شود سالانه سطح زیر کشت در سطح شهرستان کاهش پیدا کند.

وی بر ضرورت رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و گفت: شهرداری‌ها باید به سمت آب‌های غیر شرب برای استفاده در فضای سبز حرکت کنند.

نادری تصریح کرد: در ساخت و سازهای درون شهرها شهرداری‌ها تلاش کنند آب را از منابعی غیر از آب شرب شهر تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده بزودی آب شهر بادوله تحول آب و فاضلاب شهری و آب روستاهای مسیله نیز تحویل آب و فاضلاب روستایی داده می شود.

نادری با تاکید بر اینکه آب‌های غیر مجاز در سطح شهرستان جمع آوری و با متخلفین برخورد شود، گفت: تمام اقدامات مدیران شهرستان باید با هماهنگی باشد و اگر جایی اقدامی بودن هماهنگی صورت بگیرد و منافع مردم شهرستان تامین  نشود و آنها متضرر شوند قطعا جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 4304605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها