ضرورت رعایت الگوی مصرف آب در شهرستان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی شهرستان و کمبود آب در برخی از محلات ضرورت دارد مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: در همین راستا دستگاه‌های متولی به نحو مطلوب اطلاع رسانی لازم در خصوص کمبود آب و برق به شیوه های مختلف انجام دهند و بزودی نیز کمیسیون مصرف در سطح شهرستان تشکیل می شود.

نادری با بیان اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است، ادامه داد: کارگروه آب و خاک قبل از فصل کشت برگزار و تلاش شود سالانه سطح زیر کشت در سطح شهرستان کاهش پیدا کند.

وی بر ضرورت رعایت الگوی مصرف تاکید کرد و گفت: شهرداری‌ها باید به سمت آب‌های غیر شرب برای استفاده در فضای سبز حرکت کنند.

نادری تصریح کرد: در ساخت و سازهای درون شهرها شهرداری‌ها تلاش کنند آب را از منابعی غیر از آب شرب شهر تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده بزودی آب شهر بادوله تحول آب و فاضلاب شهری و آب روستاهای مسیله نیز تحویل آب و فاضلاب روستایی داده می شود.

نادری با تاکید بر اینکه آب‌های غیر مجاز در سطح شهرستان جمع آوری و با متخلفین برخورد شود، گفت: تمام اقدامات مدیران شهرستان باید با هماهنگی باشد و اگر جایی اقدامی بودن هماهنگی صورت بگیرد و منافع مردم شهرستان تامین نشود و آنها متضرر شوند قطعا جلوگیری خواهد شد.