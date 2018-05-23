۶۰ قطعه اشیای تاریخی با قدمت ۲۵۰۰ ساله در گلستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گلستان، سرهنگ محمود علی فر اظهار کرد: ماموران شهرستان گنبد کاووس موفق شدند فردی را که در واحد صنفی خود اقدام به نگهداری اشیای عتیقه می کرد، شناسایی و تحت کنترل قرار دهند.

وی افزود: روزگذشته مأموران با اطمینان از وجود اشیاء عتیقه در واحد صنفی مورد نظر و هماهنگی مراجع قضائی در بازرسی از محل دو تنگ سفالی، دو قطعه مجسمه حیوان سفالی، درپوش ظرف فلزی، آیینه مفرغی، ۵۰ عدد سکه قدیمی وچهار قطعه از قطعات شکسته سفال و شیشه کشف کردند.

سرهنگ علی فر افزود: بنا بر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیاء عتیقه حدود ۲۵۰۰ سال است.

فرمانده انتظامی گنبد کاووس تصریح کرد: دو نفر در این رابطه دستگیر و باتشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.