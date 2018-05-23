اتباع افغان به قتل هموطن خود در دشتستان اعتراف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هجدهم اردیبهشت‌ماه امسال جسدی متعلق به جوان ۱۸ ساله تبعه افغانستان در حاشیه جاده شاهزاده ابراهیم در شهرستان دشتستان کشف شد.

وی اضافه کرد: پلیس بلافاصله پس از کشف این جسد تحقیقات خود را در مورد این پرونده دنبال کرد و تحقیقات میدانی، اقدامات پلیسی و اطلاعاتی انجام شد که منجر به شناسایی دو نفر از دوستان متوفی شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه احتمال دست داشتن این دو نفر در قتل این جوان افغانی وجود داشت، نسبت به دستگیری این دو نفر اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه دو متهم دستگیر شده در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس نسبت به قتل اعتراف کرده‌اند، افزود: این دو نفر به علت اختلاف و درگیری با مقتول وی را با طناب خفه کرده و به قتل رسانده بودند.