به گزارش خبرنگار مهر، حفیظ الله فاضلی ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه لردگان دارای بالاترین نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: این شهرستان دارای روستاهای بیشمار است که دارای آمار بیکاری بسیار بالایی است.

وی بیان کرد: ایجاد طرح های اشتغالزا در شهرستان لردگان ضروری است و باید نگاه ویژه به این شهرستان شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اجرای بیش از ۷۰ طرح اشتغالزا در این شهرستان برنامه ریزی شده است که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان دارد.

وی بیان کرد: توانمندی های بسیاری در شهرستان لردگان وجود دارد که باید این توانمندی ها در مسیر ایجاد شغل مورد توجه قرار گیرد.