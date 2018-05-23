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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

لردگان دارای بالاترین نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری است

لردگان دارای بالاترین نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان لردگان دارای بالاترین نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حفیظ الله فاضلی ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه لردگان دارای بالاترین نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: این شهرستان دارای روستاهای بیشمار است که دارای آمار بیکاری بسیار بالایی است.

وی بیان کرد: ایجاد طرح های اشتغالزا در شهرستان لردگان ضروری است و باید نگاه ویژه به این شهرستان شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اجرای بیش از ۷۰ طرح اشتغالزا در این شهرستان برنامه ریزی شده است که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان دارد.

وی بیان کرد:  توانمندی های بسیاری در شهرستان لردگان وجود دارد که باید این توانمندی ها در مسیر ایجاد شغل مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4304615

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