نمایشگاه کتاب و نشریات در شهرستان مهرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، اعضای شورای اداری نمایشگاه کتاب و نشریات به مناسبت سوم خرداد در محل کتابخانه عمومی عترت النبی (ص) شهرستان مهرستان افتتاح شد.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهرستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: برپایی نمایشگاه های کتاب، عکس و یا برگزاری نشست و گفتمان با موضوعات انقلاب بخشی از برنامه هایی است که توسط این نهاد در مناسبت های مختلف برگزار می شود.



میر احمد هاشم زهی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از ۴۰۰ جلد کتاب و نشریه به نمایش گذاشته شده است، افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر است و علاقمندان می توانند از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴ به محل نمایشگاه مراجعه کنند.

وی با اشاره به موضوع و عنوان کتاب های به نمایش گذاشته شده، تصریح کرد: دفاع مقدس، شهادت و ایثار، آزادسازی خرمشهر، روایات دوران هشت سال دفاع مقدس از زبان رزمندگان و پرستاران بخشی از عناوین کتاب های به نمایش گذاشته شده است.