شیری دنبال فضای بزرگتر بود/درنقل وانتقالات قانون مشخصی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست هم اندیشی سرمربیان لیگ برتری و در خصوص وضعیت این روزهای پیکان گفت: در حال حاضر بازیکنان در تعطیلات به سر می برند و قرار است از اواخر خردادماه تمریناتمان را شروع کنیم. پیکان زیرساختش قدیمی است و ما از باشگاه خواسته ایم تا بودجه بیشتری به ما اختصاص داده زیرا این بودجه ای که ما در اختیار داریم کفاف تیم پیکان را نخواهد داد.

سرمربی پیکان تهران در پاسخ به این پرسش که هنوز نقل و انتقالات شروع نشده رقم های سرسام آوری در مورد بازیکنان پیش آمده است، گفت: دو عامل باعث این مشکلات است. اول خود باشگاه و دوم قوانینی که وجود دارد. چرا تیم من ۹۸ درصد بازیکنانش باید قراردادشان یک ساله باشد؟ چرا نباید بازیکنان قراردادهای ۲ یا ۳ ساله ببندند تا هم باشگاه خیالش راحت باشد هم هزینه هنگفتی را بابت این موضوع پرداخت نکنند؟ دوم اینکه متاسفانه قانونی در فوتبال ما وجود ندارد که بازیکنان حتماً قراردادهایشان بالای یک سال باشد.

وی در خصوص جدایی مهدی شیری از پیکان و پیوستنش به پرسپولیس گفت: مهدی با من صحبت کرد و گفت به دنبال این هستم تا به فضای بزرگتری بروم و پرسپولیس به من پیشنهاد داده. من هم قبول کردم و برای او آرزوی موفقیت کردم، البته با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس تا نیم فصل بسته است، به احتمال زیاد او تا پایان دور رفت در کنار ما خواهد بود و سپس به پرسپولیس خواهد پیوست.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که از برنامه های فدراسیون و سازمان لیگ برای فصل آینده راضی خواهید بود یا خیر، گفت: من چند وقت پیش برنامه های خود را به رئیس فدراسیون داده ام و امیدوارم او با دقت مطالعه و موارد مورد لزوم را اجرایی کند.