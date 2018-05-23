۱۰۰۰قوطی انواع سموم گیاهی قاچاق در کنگاور کشف شد/پلمب ۵۱واحد صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب از پلمپ ۵۱ واحدصنفی به علل گوناگون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: این تعداد واحد صنفی به دلایلی مانند نداشتن پروانه کسب، بدهی عوارض و همچنین فعالیت های غیرمجاز پلمپ شدند.

وی ادامه داد: برخورد با اینگونه اصناف، در دستور کار اداره نظارت براماکن عمومی با همکاری اتاق اصناف و اداره بهداشت شهرستان قرار دارد.

سرهنگ یاری همچنین به برخورد پلیس با فروشندگانی که با استقرار کانکس های غیرمجاز در محل های نامناسب اقدام به فروش اجناس می کردند، نیز خبر داد و گفت: این اقدام موجب ماموران انتظامی موجب رضایتمندی صاحبان اصناف را فراهم آورد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب برخورد با متخلفان حوزه اصناف را یکی از برنامه هایی عنوان کرد که در طول سال در دستور کار قرار می گیرد.

شهدا منتخبین درگاه خداوند هستند

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر شهدا را منتخبین درگاه خداوند معرفی و بر ادامه راه آن ها تاکید کرد.

سرهنگ "محمد قنبری" در دیدار با خانواده شهدای گرنقدار نیروی انتظامی، شهیدان "عادل ملکی" و "کاوه مرادی" اظهار کرد: ادامه دادن راه پرافتخار شهدا، عاقبت بخیری و سعادت را برای آدمی به همراه دارد.

وی ادامه داد: شهدا مظهر افتخار و اقتدار کشور هستند که الگوپذیری از آن ها می تواند بر قدرت کشور در مجامع جهانی و بین المللی بیفزاید.

سرهنگ قنبری تصریح کرد: خانواده های معظم شهدا نیز قابل تقدیر هستند چرا که صبر و استقامت آن ها و فرزندانی که تربیت کرده و یا با همسر خود همراه شده اند کار بزرگی است.

وی بر رسیدگی به خانواده های شهدا و تکریم آن ها تاکید کرد.

در پایان نیز با اهدای لوح و هدایایی از خانواده معظم شهیدان ملکی و مرادی تجلیل شد.

شهدا چراغ راه بشریت و مظهر اقتدار و شرافت هستند

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از شهدا به عنوان چراغ راه بشریت و مظهر اقتدار، عزت و شرافت یاد کرد و گفت: آن ها باعث افتخار هر انسان آزادی خواهی هستند.

سردار "منوچهر امان اللهی" با حضور در بخش دینور شهرستان صحنه در منزل شهید نیروی انتظامی "بیژن فخری" حضور یافت و یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

وی در این دیدار، شهدا را افرادی با شهامت و ایثارگر معرفی و اظهار کرد: آن ها از همه چیز خود گذشتند تا استقلال و آزادی این کشور حفظ شود.

سردار امان اللهی تصریح کرد: شهدا بندگان خاص خداوند و افراد برگزیده ای هستند که با عنابت الهی به بالاترین درجات که همان شهادت باشد، نائل آمدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: به برکت خون مطهر شهداست که امروز ایران اسلامی در اوج شکوه و اقتدار قرار دارد و حرف اول را در منطقه می زند.

وی گفت: اگر رشادت و دلاورمردی های شهدا نبود امروز این اقتدار را نیز نداشتیم اما امروز شرایط کاملا متفاوت است و در بسیاری از معدلات جهانی تاثیرگذار هستیم.

سردار امان اللهی در پایان با قدردانی از خانواده های معظم شهدا، آن ها را بهترین الگو برای خانواده های ایرانی برشمرد و بر لزوم توجه به ان ها تاکید کرد.

در پایان این دیدار نیز با اهدای لوح و هدیه از خانواده شهید فخری تجلیل شد.

تصادف رخ به رخ عامل ۵۰ درصد تلفات رانندگی بوده است

رئیس پلیس راه استان گفت: عامل ۵۰ درصد از تلفات رانندگی سال گذشته کرمانشاه، تصادف رخ به رخ بوده است.

سرهنگ "محمد حیدری" اظهار کرد: در سال گذشته و ۲ ماه اخیر ارتکاب سبقت های غیر مجاز از سوی رانندگان خطرناک ترین تخلفاتی بودند که منجر به مرگ و جرح تعداد زیادی از هم استانی ها و سایر هم وطنان در راه های استان شد.

وی افزود: آمارها نشان می دهند مرگ بارترین نوع برخورد خودروها با یکدیگر، برخوردهای رخ به رخ است و احتمال فوت رانندگان و سرنشینان خودروهای درگیر بسیار زیاد است که برای پیشگیری از آن باید همگان هوشیار باشند.

سرهنگ حیدری اظهار داشت: تصادفات رخ به رخ نیز اکثراً به خاطر عجله رانندگان که تحمل آهسته حرکت کردن در پشت سر خودروهای کندرو را برای چند دقیقه یا ثانیه ندارند، اتفاق می افتد.

سرهنگ حیدری ادامه داد: پیشگیری عملی از این حادثه به شکل ممکن خواهد بود که اولین آن تفکیک مسیرهای رفت و برگشت راههاست تا بواسطه آن دیگر تصادف رخ به رخ اتفاق نیفتد و دومین مورد هم این است که تا زمان تفکیک مسیرها رانندگان خطر را بشناسند، آستانه تحمل خود را بالاببرند و ریسک نکنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: بسیاری از رانندگان موارد سبقت ممنوع را محدود در مکان می پندارند یعنی تصور می کنند سبقت در مکانها ممنوع است اما این پندار غلط و خطرناک است چون در شرایط و زمانهای مختلف، در یک مکان که سبقت گرفتن آزاد است، ممنوع می شود.

وی گفت: بسیاری از تصادفات رخ به رخ در محلهایی روی میدهند که از لحاظ مکانی، سبقت آزاد است اما هنگامی که کارشناس تصادف را بررسی می کند متوجه می شویم راننده، یا شرایط سبقت و یا زمان آن را رعایت نکرده است.

سرهنگ حیدری در پایان گفت: سبقت ممنوع از آن رو که خطرناک ترین تخلف است خط قرمز پلیس به حساب می آید و افراد متختلف با جریمه ۲ میلیون ریالی و ۵ نمره منفی مواجه خواهند شد که البته برای رانندگان خودروهای عمومی ۱۰ نمره منفی می باشد.

کشف ۳۰ فقره سرقت و دستگیری ۳ سارق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳۰ فقره سرقت و دستگیری ۳ نفر سارق در این راستا خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان کرمانشاه، شناسایی عوامل سرقت در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام کارهای اطلاعاتی و شگردهای پلیسی، مشخص شد فردی که ساکن یکی از محله های شهر کرمانشاه است در ارتکاب این سرقت ها نقش دارد، به همین خاطر شناسایی مخفیگاه متهم در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ براری تصریح کرد: پس از اطمینان ماموران از اینکه فرد شناسایی شده عامل اصلی سرقت هاست، پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به دستگیری وی در مخفیگاهش اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پس از دستگیری متهم، وی دربازجویی اولیه در کلانتری اعتراف کرد که سرقت ها با همدستی ۲ فرد دیگر انجام شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ماموران در یک عملیات ضربتی ۲ همدست دیگر وی را دستگیر و پس از انتقال به کلانتری مجموعا به ۳۰ فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ براری یادآوری کرد: متهمین با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم تحویل مراجع قضایی شدند.

وی در پایان مردم را بهترین همراه پلیس دانست و از آنان خواست که موارد مشکوک را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان گذارند تا در کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.

یک هزار قوطی انواع سموم گیاهی قاچاق در کنگاور کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف حدود یک هزار قوطی از انواع سموم گیاهی قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری" اظهار داشت: مأموران انتظامی کنگاور در حال کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، حدود یک هزار قوطی انواع سم خارجی قاچاق مورد استفاده در کشاورزی که فاقد هرگونه مجوزی بود کشف شد.

سرهنگ الهیاری ادامه داد: طبق نظر کارشناسان ارزش سموم قاچاق کشف شده به ۲۵۰ میلیون ریال می رسد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور با اشاره به توقیف خودروی حامل بار قاچاق، از دستگیری راننده آن و معرفی به دستگاه قضائی برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب خبر داد.