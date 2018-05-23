شهرکرد خنک ترین منطقه کشور است

شاهرخ پارسا در گفت گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرکرد با دمای پنج درجه سانتی گراد خنک ترین منطقه کشور است، اظهار داشت: دمای هوا در استان چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.

وی با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوا در این استان، بیان کرد: آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج پیاپی طی سه روز آینده از سطح منطقه است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای امروز بعداز ظهر و اوایل شب افزایش ابر و در بعضی ساعت ها رگبار و رعد و برق، گاهی وزش نسبتا شدید لحظه ای باد وبارش تگرگ در مناطق مستعد، به ویژه برای نیمه شرقی و شمالی استان پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: برای روز پنج شنبه و جمعه بارش ها پراکنده تر و محدود به نیمه شرقی استان می شود.