برخورد قاطع با متخلفان بازار در جم/ قیمت برخی کالاها کاهش یافت

اکبر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رصد و پایش قیمت‌ها در بازار گفت: هرگونه افزایش غیر متعارف قیمت کالا و خدمات توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی بر اساس اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به بهانه‌های مختلف غیر قانونی است.

وی اضافه کرد: با عنایت به رصد مستمر قیمت‌ها توسط بازرسان، در قالب گشت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هرگونه افزایش قیمت غیر متعارف کالا و خدمات، احتکار و تخلفات اقتصادی توسط افراد سودجو و متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جم بیان کرد: اقلام مصرفی از قبیل مرغ، گوشت، تخم مرغ و ... نسبت به ایام پایانی سال نه تنها افزایش قیمتی نداشته بلکه در برخی موارد نیز با کاهش قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در همین راستا به منظور تامین اقلام اساسی ویژه ماه مبارک رمضان توسط کمیته تنظیم بازار استان تدابیر لازم اندیشده شده است.

حسینی افزود: طی هماهنگی با مباشرین جذب و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از قبیل مرغ، گوشت و برنج، با قیمت‌های مصوب کمیته تنظیم بازار برای کمک به تعدیل قیمت کالا و خدمات اولویت دار با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ماه مبارک رمضان در سطح شهر تا پایان ماه مبارک رمضان از طریق مباشرین توزیع می‌شود.

وی اظهار داشت: تمامی واحدهای اقتصادی ارایه دهنده کالا و خدمات موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه خدمات در معرض دید عموم هستند و شهروندان هر گونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم فروشی، احتکار ، عدم درج قیمت و تخلفات اقتصادی را بصورت حضوری یا از سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.