به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن حیدریزاده با اعلام این خبر اظهار کرد:: قرارداد پیمان این کانالها با اعتبارات ملی پایگاه سازههای آبی منعقد شده است.
وی افزود: در روزهای آینده پیمانکار مربوط به پایگاه سازه های آبی شوشتر معرفی و پس از آن فاز اجرایی مرمت و حفاظت آبراههای مذکور آغاز خواهد شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر یادآور شد: با اعتبارات تعیینشده، بخشی از این آبراهها براساس اولویت و اضطرار مرمت و مابقی آنها پس از تخصیص اعتبار لازم مرمت خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی شوشتر بخشی از نظام آبی تاریخی شوشتر هستند. این مجموعه به همراه ۱۵ اثر دیگر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به صورت یک جا به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیدهاند.
این مجموعه در کنار پل بند گرگر و در مسیر رودخانه دست کند گرگر ساخته شده است. در این مجموعه باستانی تعداد قابل توجهی آسیاب آبی وجود دارد و نمونه کامل و بزرگی از به کارگیری نیروی آب برای چرخاندن آسیابها را میتوان در آن مشاهده کرد.
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