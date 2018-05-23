به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که ظهر چهارشنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با تاکید بر توجه بیشتر به کشت گلخانه‌ای در قم اظهار کرد: یکی از راهکارهای رونق و حفظ ارزش افزوده مجموعه گلخانه ها موضوع حمل و نقل است.

وی افزود: با تصمیماتی که در رابطه با ایجاد فرودگاه در قم دنبال میشود شرایط بسیار مناسبی را ایجاد خواهد کرد که محصولات کشاورزی قم به خوبی به استان ها و کشورهای دیگر صادر شود.

استاندار قم به سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی در جلسه اشاره کرد و گفت: ایجاد یک سردخانه برای میوه در قم بسیار لازم است و از هدر رفت محصولات میتواند جلوگیری کند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال به نام حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: باید کارگروهی تشکیل شود تا این موضوع را رصد کرده و در رابطه با پیاده سازی این فرهنگ قدم هایی را بردارند چرا که این کار توسعه اشتغال و تولید را به دنبال خواهد داشت.

صادقی با اشاره به توقف استقرار بنکدارها در شهرک شهاب قم گفت: این شهرک به خاطر مصوبه‌ای که از سوی دولت دارد نباید از سوی دستگاه نظارتی مورد تردید قرار میگرفت.

همچنین محسن بهشتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در این جلسه از احداث یک مسیر پشتیبان برای بزرگراه قم تهران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تا کیلومتر ۱۱ بزرگراه قم - تهران خدماتی برای شهر قم داده می‌شود افزود: این مسیر پشتیبان می‌تواند ترافیک را از اتوبان در ابتدای مسیر بردارد.