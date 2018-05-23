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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۹

اتیوپی سفیر و سرکنسول خود در عربستان را فراخواند

اتیوپی سفیر و سرکنسول خود در عربستان را فراخواند

وزارت خارجه اتیوپی سفیر این کشور در ریاض و سرکنسول خود درجده واقع در عربستان سعودی را فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِتیوپی اکسپلورِر، وزارت خارجه اتیوپی اعلام کرد که سفیر این کشور در ریاض و سرکنسول خود در جده را از عربستان سعودی فراخوانده است.

بر اساس اعلام این منبع، «أمین عبدالقادر» (Amin Abdulkadir) سفیر اتیوپی در ریاض و «ووبشت دیمایز» (Wubshet Demise) سرکنسول این کشور در شهر جده از عربستان فراخوانده شده اند.

این در حالیست که «أبی أحمد علی» نخست‌وزیر اتیوپی چند روز پیش در جریان سفری دیپلماتیک به ریاض سفر کرده بود.

لازم به ذکر است، وزارت خارجه اتیوپی تا کنون دلیلی برای این اقدام عنوان نکرده است.

کد مطلب 4304677

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