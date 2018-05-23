به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی شهرداری تهران، نمایش محیطی «دریادلان» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین شفیعی همزمان با ماه مبارک رمضان و سالروز آزادسازی خرمشهر روز مقاوت، ایثار و پیروزی و سومین سالگرد تفحص ۱۷۵ شهید غواص در بوستان دانشجو اجرا می‌شود.

«دریادلان» انتظار مادر شهیدی را که سال‌هاست در جستجوی فرزند خود است روایت می‌کند و در این میان نقبی نیز به شهدای غواص کربلای ۴ و شهدای مدافع حرم می‌زند. این نمایش ترکیبی از موسیقی، حرکات فرم و روایت است.

این نمایش که همزمان با تشییع شهدای غواص عملیات کربلای ۴ به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و برای آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره تئاتر شهر تدارک دیده شده بود چندین بار اجرای مجدد شده است.

علی براتی، رضا راد، روح الله سنایی، ‌سروش کریمی نژاد،‌ مهرداد آبجار،‌ محمدامین وظایفی، میلاد محمدزاده،‌ محمدرضا ابراهیمی،‌ یونس حمزه لویی، آسف جاودانفرد،‌ علیرضا کاظم زاده،‌ آرمان صلحی، علی پناهی، سامان توحیدی،‌ پیمان گنجی، علی گلگزی، علی آبسالان، دانیال بیات، رضا خاکی، شاهین کیانی نژاد،‌ ارسلان محمدی، محسن قربانی، ایمان مسعود، دانیال ضیاعی فر، مجید جبلی، سعید بهادری تاج و رستا رضوی در نمایش «دریادلان» به ایفای نقش می‌پردازند.

این نمایش دوم تا ۲۰ خرداد بعد از اذان مغرب در محوطه تئاتر شهر، آبنمای بوستان دانشجو اجرا می‌شود.