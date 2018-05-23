به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد برگزاری دیدار برگشت پرسپولیس و الدحیل قطر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و اینکه مسئولان AFC خواستار نامه نگاری برای تغییر زمان این بازی شده گفت: تا به حال سه بار برای تغییر زمان مسابقه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا نامه نگاری کرده ایم.
وی افزود: اولین نامه را سال ۱۳۹۶ به AFC نوشتیم و دومین نامه را برای تغییر زمان مسابقه برگشت مرحله یک چهارم نهایی در روز ۲۶ اردیبهشت ۹۷ به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده ایم.
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ تاکید کرد: سومین نامه را هم همین امروز به AFC فرستاده ایم وخواستار تغییر زمان بازی برگشت پرسپولیس و الدحیل قطر شده ایم. تصور می کنیم مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با این درخواست موافقت کنند.
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