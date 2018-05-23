به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد برگزاری دیدار برگشت پرسپولیس و الدحیل قطر در ‏مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و اینکه مسئولان ‏AFC‏ خواستار نامه نگاری برای تغییر زمان این بازی شده گفت: تا ‏به حال سه بار برای تغییر زمان مسابقه مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا نامه نگاری کرده ایم.‏

وی افزود: اولین نامه را سال ۱۳۹۶ به ‏AFC‏ نوشتیم و دومین نامه را برای تغییر زمان مسابقه برگشت مرحله یک چهارم نهایی ‏در روز ۲۶ اردیبهشت ۹۷ به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده ایم.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ تاکید کرد: سومین نامه را هم همین امروز به ‏AFC‏ فرستاده ایم ‏وخواستار تغییر زمان بازی برگشت پرسپولیس و الدحیل قطر شده ایم. تصور می کنیم مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا با این ‏درخواست موافقت کنند.‏