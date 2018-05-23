روحانی درگذشت «شیخ غلامرضا حسنی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت روحانی مبارز حجت‌ الاسلام «حاج شیخ غلامرضا حسنی»، نماینده سابق ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه سابق ارومیه را تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی مبارز حجت‌ الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا حسنی، نماینده سابق ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعة سابق ارومیه، موجب تألم و تأثر خاطر شد.

این روحانی پرتلاش و مردمی که از جمله پیشگامان نهضت امام خمینی(ره) بود، با حضور در صحنه های مختلف، در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبارزه با ضد انقلاب، نقشی موثر ایفا کرد.

اینجانب این ضایعه را محضر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه و به‌ویژه مردم قدرشناس استان آذربایجان غربی و بیت محترم ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید رحمت واسعه و رضوان الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران