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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

پخش مستندی درباره مبلغان دینی در شبکه افق

پخش مستندی درباره مبلغان دینی در شبکه افق

مستند «سفیران هدایت» با موضوع تبلیغ دین در معابر و اماکن عمومی توسط گروهی تبلیغی جهادی، چهارشنبه ۲ خردادماه از شبکه افق پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سفیران هدایت» مجموعه مستندی درباره طلاب جوان و مبلغان دینی است که بیشتر در قالب گروه های تبلیغی، راهی شهرهای دور و نزدیک می شوند تا رسالت دینی خود را انجام دهند.

حجت الاسلام وحید حیدری از جمله سوژه های این مستند، ۶ سال است که در زمینه تبلیغ دین فعالیت می کند او روشی ابتکاری برای انجام این کار در پیش گرفته است به این صورت که در بازارها به سراغ کسبه و تجار می رود و با آنها در مورد آنچه اسلام درباره تجارت حلال دانسته صحبت می کند.

گروه تبلیغی مصباح الهدی که حیدری یکی از اعضای آن به شمار می رود در معابر و اماکن عمومی به تبلیغ می پردازد.

سید محمدحسین هاشمی تهیه کننده و سید محمدرضا هاشمی کارگردان این مجموعه هستند که چهارشنبه ۲ خردادماه ساعت ۲۳ و تکرار آن ساعت ۱۶:۳۰ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.

کد مطلب 4304700
عطیه موذن

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