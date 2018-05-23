خانه باغ بانوان سالمند زنجانی تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی، ابراهیم جمیلی با اشاره به پیگیری برنامه‌های مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) در سال ۱۳۹۷ در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: خدمات این موسسه خیریه حمایتی و توانبخشی است.

وی با بیان اینکه در جامعه ما سونامی سالمندی در پیش بوده و هرم سالمندی روز به روز چاق‌تر شده است، تصریح کرد: مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی به منظور توسعه اندیشه نیکوکاری و دعوت از مردم برای میزبانی از سالمندان تاسیس شده است.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) با اشاره به همکاری این موسسه خیریه با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی طی دو سال گذشته، گفت: از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به تشکیل و ساماندهی کانون پیشآهنگان مهربانی که ضمن تبادل نظر و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش استان و تعامل با خانواده‌های دانش‌آموزان تشکیل شده، اشاره کرد.

جمیلی با اشاره به اینکه این کانون در راستای ترویج روحیه کمک به سالمندان توسط دانش‌آموزان، تشکیل و رویکردی پرورشی دارد، ابراز کرد: کلاس‌های نیم روزه در این مرکز برای دانش‌آموزان داوطلب برگزار می‌شود و این کلاس‌ها حول محور احترام و کمک به پدر و مادر، بزرگترها و سالمندان تشکیل می‌شود.

وی همچنین به اجرای برنامه ورزش همگانی برای پدربزرگ‌های هفت باغ مهربانی نیز اشاره کرد و افزود: این برنامه نیز با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین هیئت ورزش‌های همگانی به صورت هفتگی برای سالمندان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) با بیان اینکه ارائه خدمات همه جانبه به سالمندان و تکریم جایگاه سالمندان از جمله اهداف کلی این موسسه است، افزود: در این موسسه به دنبال فراهم سازی زمینه شور و نشاط اجتماعی و ترویج روحیه شادی و انبساط خاطر در سالمندان و برنامه‌ریزی برای گذران مفید اوقات فراغت سالمندان هستیم.

جمیلی با تاکید بر اینکه خارج کردن سالمندان از انزوای اجتماعی و تشویق به فعالیت در مشارکت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موضوعی ضروری است، ابراز کرد: هفت باغ مهربانی برای سالمندان و گذران اوقات فراغت آنها برنامه‌ریزی کرده و برنامه‌های خود را در این راستا پیگیری و برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات سال گذشته مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی، گفت: سال گذشته جشن دستان مهربانی در هفته کرامت با همکاری مشترک شهرداری زنجان و هفت باغ مهربانی برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) با بیان اینکه سال گذشته نمایشگاه نقاشی پدربزرگ‌ها برای نخستین بار به همت "شهرزاد اصولی" از نقاشان مطرح ایران برپا شد، گفت: پدربزرگ‌های این مرکز از نقاشی کشیدن بسیار خوشحال بودند.

جمیلی با بیان اینکه ایجاد خانه باغ بانوان سالمند زنجانی، برگزاری نخستین کنسرت ویژه سالمندان، ایجاد بانک مهربانی و ... از برنامه‌هایی است که در سال ۱۳۹۷ از سوی موسسه خیریه هفت باغ مهربانی برنامه‌ریزی شده و پیگیری خواهد شد، ابراز کرد: در حوزه آموزشی سالمندان نیز خدماتی چون آگاهی‌سازی در رابطه با بیماری‌های دوران سالمندی، دیابت و تغذیه مناسب، بهداشت فردی و روان، لزوم فعالیت فیزیکی در دوران سالمندی و خود مراقبتی به سالمندان آموزش و ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه نقاشی و شعرخوانی، تماشای دسته جمعی برنامه‌های تلویزیونی، اجرای برنامه‌های مناسبتی مذهبی، کتابخوانی، نقالی و تعریف خاطرات سالمندان از جمله برنامه‌های فرهنگی و هنری است که در مرکز نگهداری سالمندان برگزار می‌شود، اظهار کرد: برگزاری جنگ‌های شادی، پیاده‌روی و نرمش و استفاده از ست‌های ورزشی ساخته شده و بازی با ادوات فکری نیز از دیگر برنامه‌های ورزشی تفریحی سالمندان در این مرکز است.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی(خانه سالمندان زنجان) با تاکید بر اینکه نیاز به کمک فکری و همراهی همه برای پیشبرد هرچه بیشتر امور مربوط به سالمندان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از زنجانی‌ها همیار هفت باغ مهربانی هستند.

جمیلی با بیان اینکه مؤسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان به منظور توسعه اندیشه نیکوکاری و حضور آحاد مردم برای میزبانی از سالمندان تاسیس شده است، ابراز کرد: این مؤسسه به همت گروهی از تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در فروردین سال ۱۳۹۴ با هدف یاری و توجه به قشر سالمند استان زنجان تاسیس شده است.