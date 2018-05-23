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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری بیرجند:

جشنواره پرواز در بیرجند برگزار می شود

جشنواره پرواز در بیرجند برگزار می شود

بیرجند-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند گفت: به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، جشنواره پرواز در بیرجند برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومیشهرداری بیرجند، محمدرضا قلاسی مود اظهار کرد: جشنواره پرواز هواپیماهای فوق سبک، حرکات نمایشی هواپیماهای مدل و پاراموتور بر فراز سایت پروازی دشت فوداج روز جمعه برگزار می شود.

وی از برنامه جشن با حضور هنرمندان استانی همزمان با برگزاری جشنواره خبر داد و گفت: در این جشنواره ۱۰ فروند هواپیمای فوق سبک بر فراز آسمان دشت فوداج پرواز خواهند کرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند یادآور شد: در محل جشنواره ۲۰ فروند هواپیمای مدل به اجرای حرکات نمایشی پرداخته و پاراموتور همراه با حرکات نمایشی در این مجموعه به پرواز در خواهد آمد.

ایجاد سامانه نشاط برای شهروندان

قلاسی مود همچنین با بیان اینکه ورزش، گامی در جهت سازندگی جامعه و نسل جوان و مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی است، گفت: در این راستا در تعامل با اداره کل ورزش و جوانان استان، سامانه نشاط برای شهروندان ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: امید است با همکاری دوجانبه سازمان فرهنگی شهرداری بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان استان، سامانه نشاط ایجاد و مسابقات و جشنواره هایی نیز در این خصوص برگزار شود چرا که برای دستیابی به یک جامعه سالم، بانشاط و ورزشکار نیاز است که سایر دستگاه­ ها نیز به این مقوله توجه جدی داشته باشند.

کد مطلب 4304707

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