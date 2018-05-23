کشاورزان در پرداخت زکات پیشگام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری روز چهارشنبه در جلسه اعضای شورای زکات در دفتر امام جمعه ایلام اظهار داشت: بدون شک عمل به این فریضه موکد دین مبین اسلام می تواند در رفع بسیاری از تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: عموم مردم نسبت به این مسئله حساس هستند و در این میام قشر روستایی و کشاورز جامعه در پرداخت زکات پیشگام بوده اند.

معاون استانداری ایلام با اشاره به فعالیت برخی موسسه های خیریه در امر جمع آوری زکات تاکید کرد: این مراکز باید از مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را کسب کرده باشند.

وی ادامه داد: مجوز فعالیت باید به موسساتی داده شده که عملکرد مالی مشخص داشته و مشروط به اهدا ایتام و نیازمندان باشد و در شهرستان ها نیز فرمانداران باید نظارت داشته باشند.

نوذری گفت: بر اساس سیاست های ابلاغی سهم فقرا و نیازمندان از زکات در سال های اخیر افزایش یافته است.

معاون استانداری ایلام اضافه کرد: تا سال ۹۳ بیشترین میزان زکات پرداختی برای اجرای طرح های عمرانی در مناطقی که زکات پرداخت کرده اند هزینه می شد اما در چند سال گذشته بیشتر سهم زکات جمع آوری شده برای کمک به فقرا هزینه می شود.