امروز کشور ما در حوزه موشکی نیاز به هیچ قدرت جهانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین توسلی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح آزمون آنلاین فنی و حرفه ای پردیس با اشاره به آیاتی از قرآن داریم اظهار داشت: مبنای بسیاری از امور فنی وعلمی ما در قرآن مطرح شده، انسان هرچه را که بخواهد و تلاش کند به دست خواهد آورد و امروز در کشور ما این موضوع ثابت شده است، هرکسی که تلاش کند و زحمت بکشد قطعا نتیجه زحماتش را خواهد گرفت.

وی با بیان این که نمونه های عینی این که انسان هرچه را که بخواهد و تلاش کند به دست خواهد آورد، امروز حرکت علمی بسیار مهمی است که در کشور ایران توسط دانشمندان ما شکل گرفته است، اضافه کرد: همه دانشمندان یک بحث محوری را مطرح می کند و می گویند، هر کشوری که دارای ۳ یا ۴ رشته علمی باشد، دست برتری در همه دنیا دارد تا دیروز دیگران این دانش را داشتند و به ما فخر می فروختند امروز به فضل پروردگار جوانان این مملکت که محصول حرکت جوانمردانه فتح خرمشهر است دست یافتیم.

امام جمعه پردیس گفت: چند رشته از علوم در دنیا انحصاری است، یکی از این علوم هوا فضا است، یک علم کاملا اختصاصی و انحصاری که در اختیار قدرت های بزرگ قرار داشت، اما دانشمندان ما این سد را شکستند؛ سیر در فضا و در درجات خاصی حرکت کردند و این توانمندی را به دست آوردند.

وی توانایی ایران در مساله موشک و پرتاب موشک به هوا را مورد اشاره قرار داد و افزود: امروز کشور ما نیازی به هیچ کشوری ندارد، علوم و دانش فنی ما نهادینه شده است و این توانمندی را داریم، هر چه رهبر معظم انقلاب گفت ما عمل کردیم و الان به این نقطه رسیدیم.

توسلی اضافه کرد: اگر بقیه بخش های کشور ما هم به نکات شایسته ای که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند توجه می کردند و عمل می کردند بحث ناهنجاری ها و ناملایماتی که به خصوص در حوزه اقتصادی دچار این آسیب نمی شدیم.

وی علوم الکترونیک و مخابرات را علم انحصاری دیگر قدرتمندان دنیا دانست و گفت: امروز قدرت ها با کیلومترها فاصله با الکترونیک جنگ و موشک را هدایت می کنند، که این علم در گذشته در انحصار کشورهای قدرتمند بود اما امروزه جوانان ودانشمندان ما این انحصار را شکستند و در این زمینه افتخار آفریدند.

امام جمعه پردیس ادامه داد: این همه غوغا که امروز در دنیا در حوزه موشکی ما برپا شده، به این دلیل است که در مساله موشک ۳ تکنولوژی جدا از هم وجود دارد که می تواند به هم مرتبط باشد، یکی از آن ها ایستگاه زمینی پرتاب موشک که دنیایی از علم و تکنولوژی در آن است، که باید آماده شود، مساله خود موشک است و سوم کلاهکی است که روی موشک سوار می شود و بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا هر سه این تکنولوژی را در کنار هم ندارند اما ایران همه این ها را ساخته است.

وی تاکید کرد: اگر توانمندی هایی که در جوانان است را باور کنیم می توانیم شاهد توسعه و پیشرفت روز افزون کشور باشیم.