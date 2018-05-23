مردم درباره خطرات طب سنتی هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ فروردین سال جاری بود که در دیدار وزیر بهداشت و درمان با آیت الله مکارم شیرازی به نفوذ خرافاتی با نام طب اسلامی (سنتی) در سطح جامعه اشاره و وی از بی ضابطه بودن همان طب سنتی در کشور انتقاد کرد. آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار به حضور برخی افراد، بدون تخصص و با هدف کسب درآمد در حوزه طب اسلامی(سنتی) اشاره و آن را هم برای طب سنتی و هم برای روحانیت مشکل آفرینی دانست. وی یادآور شد طب سنتی اگر در چارچوب قانون و ضوابط باشد تأثیرگذار و مورد تأیید است و در روایات و احادیث اهل بیت(ع) چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد و برخی با یک مشت خرافات هم به اسلام و هم به طب سنتی آسیب می‌زنند.

امروزه شاهد نفوذ برخی افکار انحرافی در این زمینه هستیم که در برخی از موارد افرادی مدعی درمان بسیاری از بیماری ها، تجویز نسخه و دارو می شوند و هر طبی بجزء طب اسلامی را رد و افرادی که به این طب اعتقاد ندارند را کافر می دانند. این گروه با برگزاری دوره های آموزشی توسط افرادی که از نظر آنها متخصص و یا استاد طب اسلامی بوده و یا برپایی گردهمایی، همایش و جلسه درمانی تلاش می کنند تا با تأثیرگذاری برافکار و اعتقادات مردم به خواسته خود که همان موضوع اقتصادی است، دست یابند.

با توجه به گسترش چنین فعالیت هایی در سطح کشور به ویژه برخی شهرستان های استان گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای آگاه سازی مسئولان و همچنین شهروندان از نوع فعالیت دروغین این افراد جلسات توجیحی با موضوع طب سنتی برگزار می کند. در همین راستا بعدازظهر چهارشنبه جلسه توجیحی و آموزشی با موضوع طب سنتی، تهدیدات و خطرات ناشی از ظهور خرافات و درمان های خرافی با نام طب اسلامی یا طب سنتی در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

فعالیت ۱۰ سلامت کده طب سنتی در کشور

مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان علوم پزشکی گیلان در این جلسه با بیان اینکه وضعیت طب سنتی در کشور به گونه ای است که از سال ۸۶ وزارت بهداشت و درمان برای ساماندهی مسائل مربوط به آن چهار دانشکده طب سنتی در تهران راه اندازی کرد، اظهار کرد: در حال حاضر دارای هشت دانشکده و ۱۷ گروه طب سنتی در کشور هستیم.

محمدرضا مسرورچهر با اشاره به فارغ التحصیل شدن بیش از ۱۰۰ نفر در این رشته، افزود: در همین راستا دو رشته جانبی داروسازی و تاریخ علوم پزشکی نیز فعال شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ سلامت کده نیز در این حوزه مشغول به فعالیت است، تصریح کرد: این سلامت کده ها، درمانگاه هایی هستند که در آنها تنها خدمات طب سنتی یا همان طب ایرانی ارائه می شود.

مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان علوم پزشکی گیلان خاطرنشان کرد: در ۱۰ استان کشور در حال حاضر داروهای سنتی با توجه به آموزش هایی که به بهورزان داده شده ارائه می شود.

وی به بیانات مقام معظم رهبری درباره طب اسلامی و ایرانی نیز اشاره کرد و یادآورشد: مقام معظم رهبری پرداختن به طب اسلامی و ایرانی را یکی از دغدغه های امروز خود بیان و از مسئولان حوزه بهداشت و درمان خواست به این حوزه بیشتر بپردازند.

مسرورچهر با اشاره به ریشه و پیشینیه طب سنتی ایرانی، افزود: امروز برخی مدعی درمان بسیاری از بیماری ها اعم از انواع فلج، سی پی، اوتیسیم، سندروم داون، عقب ماندگی ذهنی، آلزایمر، انواع بیماری های قلبی و عروقی و سایر بیماری ها می شوند که نادرست بوده و داروهایی نیز تجویز می کنند که نتیجه ای در پی ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروزه شاهد آلوده شدن طب سنتی با خرافات هستیم، گفت: با توجه به اجرای برنامه های خرافی برای درمان برخی از بیماری ها در سطح استان گیلان، دانشگاه علوم پزشکی استان اقداماتی در راستای مقابله با این اعمال در دستور کار قرار داده است.

مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بسیاری از این افراد طب اسلامی را برگرفته از آموزه های اسلامی برشمرده و میزان ایمان افراد را به اعتقاد آنها نسبت به این طب می سنجند، گفت: این افراد بر روی افکار، اعتقادات و باورهای مردم برای رسیدن به اهداف خود اثر می گذارند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت افرادی که تنها با گذراندن یک دوره چند ساعته خود را متخصص طب اسلامی و ایرانی معرفی و برای بیماران دارو تجویز می کنند، اظهار کرد: حتی در این زمینه دوره آموزشی نیز در شهرهای مختلف استان گیلان برگزار شده که با اطلاع از این موارد دانشگاه علوم پزشکی و سایر مسئولان مربوطه وارد عمل شده و جلوی چنین فعالیت هایی گرفته شد.

مسئولیت آموزش ودرمان برعهده وزارت بهداشت

مسرورچهر به وضعیت شهرستان صومعه سرا در این زمینه و فعالیت برخی افرادی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این فعالیت ها از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان نظارت شده و پیگیری های لازم برای جلوگیری از آن نیز انجام شده است.

مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: این افراد برای جلب مردم به فعالیت خود در مجالس ختم قرآن، بسیج، روضه حضور یافته و با ادعای درمان بسیاری از بیمارها شهروندان را جذب می کند.

وی از مسئولان شهرستان صومعه سرا خواست تا در راستای حفظ سلامت شهروندان همکاری و تعامل لازم را انجام دهند.

مسرورچهر ادامه داد: در نخستین گام آموزش طی و شیوه زندگی و هرگونه مداخله درمانی براساس قانون و سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برعهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و مسئولان باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.

به گفته این مسئول قبل از دادن مجوز برای برگزاری همایش، دوره و کلاس های آموزشی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان استعلامات لازم گرفته شود.

نقش آموزش و اطلاع رسانی در زمینه علوم پزشکی و درمانی

معاون فرماندار صومعه سرا نیز در این جلسه اظهار کرد: افرادی که آموزش های لازم در این زمینه را دیده و یا فارغ التحصیل در این رشته هستند باید به صورت قانونی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت کنند.

وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی افراد در سطح شهرستان صومعه سرا افزود: در این زمینه و در راستای مقابله با فعالیت غیرقانونی برخی از افراد در حوزه طب سنتی تصمیمیاتی در سطح شهرستان گرفته شده و در حال اجرا است.

کاظم اولیایی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه بهداشت و درمان دارای یک سری ضوابط خاص است، گفت: داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با آن رشته، دریافت مجوز از دانشگاه علوم پزشکی، مشخص کردن مکان و زمان فعالیت ها بخشی از این ضوابط ها مذکور است.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان و پیشرفت های صورت گرفته در علم پزشکی است، خاطرنشان کرد: نداشتن اطلاعات و تخصص لازم در حوزه بهداشت و درمان می تواند آسیب های زیادی به جامعه از نظر سلامت اجتماعی و فردی وارد کند.

معاون فرماندار صومعه سرا با تأکید برنقش آموزش و اطلاع رسانی صحیح در این زمینه به آحاد جامعه، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این زمینه گام های مثبتی برداشته و با بسیاری خرافات وارد شده به این حوزه برخورد می شود.