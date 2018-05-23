به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در پی درگذشت حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

اِذا ماتَ العالِم ثُلِمَ فی الاسلامِ ثُلمَه لا یَسُدُها شیء

خبر ارتحال مبارز انقلابی حضرت آیت الله غلامرضا حسنی که با حکم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) سال ها نمایندگی ولی فقیه در استان دلاور خیز آذربایجان غربی و امامت جمعه ارومیه را عهده دار بودند موجب تأثر و تألم وافر گردید.

آن روحانی مجاهد عمر پر برکت خودرا صرف مبارزه بی امان با رژیم ستم شاهی و گروهک های ضد انقلاب معاند نموده و توطئه های منطقه ای آنان را ناکام گذاشتند. یقیناً این مجاهدت ها در صفحات زرین انقلاب اسلامی ثبت و ضبط خواهد شد.

اینجانب در گذشت آن مومن بالله را خدمت حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (حفظه الله)، خانواده معزز و مردم خداجوی آن دیار صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای آن رحیل ،مأوای جاودانه ،رحمت واسعه و غفران الهی را مسئلت می نمایم.