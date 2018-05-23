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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

در پیامی؛

وزیر اطلاعات درگذشت حجت‌الاسلام حسنی را تسلیت گفت

وزیر اطلاعات درگذشت حجت‌الاسلام حسنی را تسلیت گفت

وزیر اطلاعات در پیامی درگذشت حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در پی درگذشت حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

اِذا ماتَ العالِم ثُلِمَ فی الاسلامِ ثُلمَه لا یَسُدُها شیء

خبر ارتحال مبارز انقلابی حضرت آیت الله غلامرضا حسنی که با حکم  حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) سال ها نمایندگی ولی فقیه در استان دلاور خیز آذربایجان غربی و امامت جمعه ارومیه را عهده  دار بودند موجب تأثر و تألم وافر گردید.

آن روحانی مجاهد عمر پر برکت خودرا صرف مبارزه بی امان با رژیم ستم شاهی و گروهک های ضد انقلاب معاند نموده و توطئه های منطقه ای آنان را ناکام گذاشتند. یقیناً این مجاهدت ها در صفحات زرین انقلاب اسلامی ثبت و ضبط خواهد شد.

اینجانب در گذشت آن مومن بالله را خدمت حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (حفظه الله)، خانواده معزز و مردم خداجوی آن  دیار صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند رحمان برای آن رحیل ،مأوای جاودانه ،رحمت واسعه و غفران الهی را مسئلت می نمایم.    

کد مطلب 4304736

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