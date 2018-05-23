۱۹.۲ درصد زندانیان استان اردبیل محکومان مالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هیئت امنای ستاد دیه استان اردبیل با خبرنگاران افزود: در این زمینه میانگین کشوری هفت درصد است که نشان می دهد این استان ۱۲.۲ درصد بالاتر از آمار کشوری است.

وی با اشاره به وجود ۷۷۰ زندانی محکوم مالی با بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی در زندان های استان اردبیل تصریح کرد: در سال ۹۶ اقدامات ستاد دیه استان بسیار چشمگیر بود و توانست ۴۳۷ زندانی دارای محکومیت مالی را با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان بدهی آزاد کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان با بیان اینکه از این مبلغ هشت میلیارد تومان را شاکیان محکومان مالی گذشت کرده بودند، یادآور شد: یک میلیارد تومان نیز از طریق خود محکومان تامین و مابقی از طریق خیرین، مردم، ستاد دیه کشور و تسهیلات بانکی تامین شده بود.

وی با اشاره به اینکه ستاد دیه صرفا به زندانیان دارای محکومیت مالی غیرعمد مستحق و نیازمند و آبرومند کمک می کند، بیان داشت: کارشناسان این ستاد با بررسی دقیق، افراد حائز شرایط لازم را شناسایی و نسبت به کمک اقدام می کند.

خدادادی با تاکید بر اینکه این ستاد توسط خیرین و مردم اراده می شود و منابع مالی آن از طریق این افراد تامین می شود، افزود: سال گذشته از مجموع محکومان آزاد شده ۱۴۹ نفر با مبلغ ۹ میلیارد تومان از زندان اردبیل، ۹۴ نفر با میلغ شش میلیارد تومان از زندان مشگین شهر، ۲۷ نفر با مبلغ چهار میلیارد تومان از زندان خلخال و ۳۳ نفر با مبلغ دو میلیارد تومان از زندان گرمی بوده است.