به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمی ظهر چهارشنبه در بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید مفتح و استادیوم هاکی شهید بهشتی همدان بر تسریع روند ساخت پیست تارتان این استادیوم تاکید کرد.

کریمی همچنین خواستار تعمیر و تجهیز استادیوم هاکی شهید بهشتی همدان از سوی کارشناسان شرکت توسعه شد.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به حضورش در شهرستان ملایر اشاره و پیشرفت فیزیکی استادیوم ۵۰۰۰ نفره ملایر را رضایت بخش عنوان کرد.

وی گفت: پروژه استادیوم ۵۰۰۰ نفره شهرستان ملایر در مکانی بسیار خوب احداث و برنامه های اجرایی در خصوص ساخت و ساز آن نیز تا کنون به خوبیانجام شده است.

کریمی گفت: این پروژه دهه فجر سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری و استفاده عموم مردم ملایر قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: استخر سامن نیز از پروژه هایی است که مراحل تکمیل آن در دست اقدام است و در خصوص اعتبارات و تکمیل آن تدابیری اندیشیده شده و تصمیماتی نیز گرفته شده است.

کریمی گفت: تعداد ۲۳۶ پروژه ورزشی در کشور در دست اجرا است که در سال جاری ۴۰ پروژه به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه فجر افتتاح می شود.

وی گفت: استادیوم ۵۰۰۰ نفره شهرستان ملایر نیز یکی از ۴۰ پروژه افتتاحی است.