به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برخی شایعات مبنی بر ایجاد استان های جدید در تقسیمات کشور گفت: هیچگونه طرحی برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور مطرح نیست و تمامی شایعات در این خصوص نادرست و ناشی از تلقیات ذهنی طراحان اینگونه مطالب است.

وی افزود: بحث تقسیمات کشوری تابع الگوها و الزامات منطقه ای است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: متاسفانه گاهی برخی افراد بدون لحاظ حساسیت های منطقه‌ای که می‌تواند باعث بروز نارضایتی ها و ناآرامی هایی شود، مطالبی را درباره تقسیمات کشوری مطرح می‌کنند.

جبارزاده در پایان گفت: لازم است این افراد با دقت عواقب اظهارات خود را بسنجند. در نهایت برابر با قانون وزارت کشور فصل الخطاب بررسی و اجرای تقسیمات کشوری بوده و هرگونه اظهارنظر در اینگونه موارد غیر قابل اعتناست.