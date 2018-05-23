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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۸

در مسجد نور تهران؛

مراسم ترحیم مرحوم «محمدرضا علیزاده» برگزار شد

مراسم ترحیم مرحوم «محمدرضا علیزاده» برگزار شد

مراسم ترحیم محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان عصر امروز با حضور تعدادی از مسئولین و شخصیت‌ها در مسجد نور تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان، عصر امروز (چهارشنبه) با حضور تعدادی از چهره‌ها در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم، چهره‌هایی مانند آیت الله احمد جنتی، علی لاریجانی، حسن قاضی زاده هاشمی، سیدمحمود علوی، محمدرضا عارف، بهروز نعمتی، قاضی سراج، محسن رهامی، محمدرضا باهنر، حسینعلی امیری، غلامرضا انصاری، محمود صادقی، حسینعلی نیری، آیت الله عباس کعبی، دانش جعفری، محمدنبی حبیبی، بیژن زنگنه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، مجید انصاری حضور پیدا کردند.

کد مطلب 4304760

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