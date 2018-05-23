۳۰ پروژه شهری در «یزد پلاس» یزد را متحول خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه‌ها قرار است خارج از برنامه‌های عمومی شهرداری در طول چهار سال دوره پنجم شورای شهر با رویکرد اجتماعی و فرهنگی با اقدامات عمرانی و زیربنایی با جلب مشارکت سرمایه گذاران پیش رود و آینده زیبایی را برای شهر یزد رقم بزند.

سخنگوی شورای شهر یزد در این باره در جلسه شورای شهر یزد اظهار داشت: این پروژه ها جدای از برنامه های عمومی شهرداری و فرای آن است و شامل پروژه های کلان شهری است که می تواند محرک توسعه شهر باشد و شهر را توسعه دهد.

پروژه یزد پلاس در طول عمر دوره پنجم شورای شهر محقق می شود

محسن عباسی هرفته بیان کرد: پروژه‌های یزد پلاس شامل ۳۰ پروژه شهری است که قرار است با جذب سرمایه گذاران و بخش خصوصی در طول عمر دوره پنجم شورای شهر یزد محقق شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه اجرای این پروژه‌ها، اعتبار هنگفتی را می طلبد، شهرداری با تامین زمین و طراحی پروژه ها وارد عمل می شود و در کنار آن جاذبه‌هایی برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد شد تا ادامه پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی دنبال شود.

عباسی هرفته افزود: رویکرد این پروژه ها پوشش همه نقاط شهر با تمرکز بر مرکز شهر است چرا که راه نجات شهرها از مرکز شهر می گذرد و با توجه به اینکه مرکز شهر یزد بین مناطق مختلف شهرداری مشترک است، در واقع این اقدامات در تمام مناطق شهری در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های یزد پلاس با حضور مشاوران صاحب نظر کشوری و استانی و تهیه طرح و تعریف پروژه دنبال می شود، ادامه داد: بودجه سال گذشته معاونت معماری و شهرسازی بسیار محدود بود اما در سال جاری چند ۱۰ برابر شده است تا قبل از هر پروژه ای نسبت به تهیه طرح اقدام شود چرا که هیچ اقدامی در شهرداری بدون نظر و حضور مشاور انجام نخواهد شد.

عباسی هرفته با بیان اینکه رویکرد اجرای طرح ها، عموما توسعه فرهنگ عمومی شهروندی است، افزود: از مهمترین رسالت های شهرداری و شورا شهر، ارتقای فرهنگ شهروندی است.

دسته بندی پروژه های یزد پلاس

این عضو شورای شهر با بیان اینکه پروژه‌های یزد پلاس در چند حوزه دسته بندی شده است، یادآور شد: یکی از رویکردهای مهم این پروژه‌ها توجه به پیاده محوری است از اینرو پروژه‌های شاخصی در حوزه پیاده محوری در شهر تعریف شده است.

عباسی هرفته خاطرنشان کرد: ایده پیاده محوری رویکرد جدی شورای شهر است و این اقدام مزایای بسیاری دارد برای مثال از لحاظ اجتماعی شهر را آرام می کند، به لحاظ فرهنگی تاثیر بسزایی در ارتقای فرهنگ شهروندی دارد و ترافیک را نیز روان و هوا را از دود ماشین ها مصون نگه می دارد.

سخنگوی شورای شهر یزد با اشاره به طراحی محورهای پیاده در قالب پروژه های یزد پلاس اظهار داشت: ایجاد معابر پیاده در نقاط مختلف شهر از جمله مسیر میدان ابوذر - میدان جانباز - میدان فرهنگ و منطقه مهرآوران، حد فاصل میدان شورا تا باغ دولت آباد در محدوده سه راه شحنه، حدفاصل میدان مارکار تا آتشکده، محور چهارراه سیدمصطفی خمینی - بلوار شهید پاکنژاد - بلوار شهید حسن خلیل بیگی، تقاطع مسجد جامع و خیابان مهدی، محور حسینیه تا حسینیه از چهارراه سیدمصطفی خمینی - خیابان قیام - میدان امیرچخماق و محور بلوار حضرت ولیعصر در یزد پلاس دیده شده است.

وی افزود: رویکرد پیاده محوری با هدف ایجاد نشاط شهری و ارائه خدمات متنوع در محورهای پیاده از جمله انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در دستور کار است.

توسعه پارک ها و فضای سبز

سخنگوی شورای شهر یزد از دیگر پروژه های یزد پلاس را توجه به توسعه پارکها و فضای سبز برشمرد و بیان کرد: چند پروژه فضای سبز مهم در بین این ۳۰ پروژه تعریف شده که یکی از آنها ایجاد اکوپارک در محدوده دریاچه پساب فاضلاب یزد، انجام طرح باغ بزرگ شهر به عنوان دهکده فرهنگی رفاهی، اجرای پارک زیتون، ساماندهی پارک باغ ملی و ایجاد پارک دوچرخه ها و مواردی از این دست است.

وی با بیان اینکه در قالب پروژه های یزد پلاس، بازآفرینی پنج باغ بزرگ در پنج منطقه شهر با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان در دستور کار است، عنوان کرد: مسیل یزد نیز که از قلب شهر عبور کرده است، محل مناسبی برای ارائه خدمات تفریحی و ورزشی است از اینرو قرار است مسیل به محوری برای پیاده روی، دوچرخه سواری و جاده سلامت تبدیل شود.

ساماندهی ورودی و خروجی های شهر

عباسی از دیگر پروژه های یزد پلاس به ساماندهی مبادی ورودی وخروجی هوایی، ریلی و زمینی شهر اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح قرار است اقداماتی برای ساماندهی این ورودی ها انجام شود.

وی همچنین از تعیین تکلیف بلوار پیامبر اعظم بعد از دوره طولانی از طرح این معبر شهری خبر داد و یادآور شد: این پروژه با انتخاب مشاور صاحب نظر و دارای سابقه در دستور کار قرار گرفته است و طرح اجرایی با پیوست اقتصادی در حال تهیه است و سرمایه گذاران نیز آماده تهیه طرح و مشارکت هستند.

ایجاد پردیس جنوب

این عضو شورای شهر یزد همچنین با اشاره به ساماندهی کارخانه جنوب و ترکیب آن با پارک هفتم تیر و موزه آئینه و روشنایی با عنوان پردیس جنوب عنوان کرد: بافت تاریخی نیز یکی از اولویت‌های تعریف پروژه‌های یزد پلاس است.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب محله شاه ابوالقاسم به عنوان محله نمونه، ساماندهی و تقویت برج و باروی یزد و بازسازی حصار با هدف شکل دادن به حصار شهر و افزایش خوانایی شهر تاریخی از پروژه هایی است که در بافت تاریخی تعریف شده است.

عباسی هرفته همچنین به ساخت پردیس فرهنگی در اراضی ترمینال قدیم در قالب پروژه های یزد پلاس خبر داد و بیان کرد: این پردیس فرهنگی کارکرد فرهنگی و مذهبی دارد.

وی همچنین به ساخت ۳۰ مرکز خدمات گردشگری شامل ایستگاه دوچرخه، ایستگاه اطلاع رسانی توریست و سرویس بهداشتی به صورت هوشمند اشاره کرد و افزود: ساخت پنج سالن ورزشی در پنج منطقه شهر با هدف توسعه فضاهای ورزشی نیز در دستور کار یزد پلاس است.

توسعه حمل و نقل عمومی

این عضو شورای شهر همچنین با اشاره به توجه یزد پلاس به حمل و نقل عمومی بیان کرد: توسعه حمل و نقل عمومی با راه اندازی سامانه اصلی و تندرو حمل و نقل عمومی بر روی سه خط مصوب شورای ترافیک استان و طرح جامع ترافیک در دستور کار قرار دارد و قرار است در قالب بی.آر.تی یا تراموا اجرایی شود.