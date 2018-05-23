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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

تکواندو قهرمانی آسیا - ویتنام؛

عسگری:برای قرعه‌ای بدتر آماده شده بودیم/منتظر آغاز مسابقات هستیم

عسگری:برای قرعه‌ای بدتر آماده شده بودیم/منتظر آغاز مسابقات هستیم

سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: هدف ما کسب بهترین نتیجه در رقابتهای قهرمانی آسیاست و برای قرعه ای بدتر از اینها خود را آماده کرده بودیم.

فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی تکواندو بعد از مراسم قرعه کشی رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم و اعضای تیم در شرایط مطلوبی قرار دارند. در چند روزی هم که تا آغاز مسابقات زمان داریم، هدف هماهنگی با آب و هوا و تطبیق شرایط اختلاف ساعت است.

وی در مورد قرعه کشی مسابقات هم گفت: هدف ما کسب بهترین نتیجه در این رقابتهاست و تکواندوکاری که فکر رسیدن به سکوی نخست را دارد باید هر حریفی را از دور اول تا آخر شکست دهد. گفته بودیم که هیچ حریفی را دست کم نمی گیریم و به امید خدا بازی به بازی پیش می رویم. 

سرمربی تیم ملی با اشاره به قرعه اعضای تیم در اوزان مختلف گفت: نمی توان گفت از این قرعه رضایت دارم، ولی ما سخت تمرین کرده و برای بدترین از این قرعه خود را آماده کرده بودیم. همین امروز هم اعضای تیم یک تمرین عالی را پشت سر گذاشته و خدا را شکر تکواندوکاران قبراق و سرحال منتظر آغاز مسابقات هستند. 

بیست و سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا از روز شنبه ۵ خردادماه  با حضور ۲۶۹ تکواندوکار از ۳۲ کشور در هوشی مینه ویتنام آغاز می شود. 

کد مطلب 4304765

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