فریبرز عسگری سرمربی تیم ملی تکواندو بعد از مراسم قرعه کشی رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم و اعضای تیم در شرایط مطلوبی قرار دارند. در چند روزی هم که تا آغاز مسابقات زمان داریم، هدف هماهنگی با آب و هوا و تطبیق شرایط اختلاف ساعت است.

وی در مورد قرعه کشی مسابقات هم گفت: هدف ما کسب بهترین نتیجه در این رقابتهاست و تکواندوکاری که فکر رسیدن به سکوی نخست را دارد باید هر حریفی را از دور اول تا آخر شکست دهد. گفته بودیم که هیچ حریفی را دست کم نمی گیریم و به امید خدا بازی به بازی پیش می رویم.

سرمربی تیم ملی با اشاره به قرعه اعضای تیم در اوزان مختلف گفت: نمی توان گفت از این قرعه رضایت دارم، ولی ما سخت تمرین کرده و برای بدترین از این قرعه خود را آماده کرده بودیم. همین امروز هم اعضای تیم یک تمرین عالی را پشت سر گذاشته و خدا را شکر تکواندوکاران قبراق و سرحال منتظر آغاز مسابقات هستند.

بیست و سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا از روز شنبه ۵ خردادماه با حضور ۲۶۹ تکواندوکار از ۳۲ کشور در هوشی مینه ویتنام آغاز می شود.