به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان ظهر چهارشنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان که با موضوع بررسی برنامه‌های شهرداری در زمینه حمل و نقل بار و مسافر و و ترافیک برگزار شد، گفت: ترافیک و مسائل مربوط به آن قابل مشاهده است و مدیریت نامناسب در این حوزه ضمن ایجاد نارضایتی در شهروندان خدمات انجام شده را نیز زیر سئوال می برد.

وی با بیان اینکه باید به وعده‌ها عمل شود، به خلف وعده در خریداری اتوبوس های جدید شهری اشاره کرد و گفت: ورود اتوبوس‌های جدید و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی چندین مرتبه در صحن شورای شهر همدان مطرح و مصوب شده اما عملی نشده است.

گردان گفت: در این خصوص باید علت عدم ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی همدان طی ۱۰ روز آینده اعلام شود.

کارت بلیت الکترونیکی تاکسی‌ها مقرر بود تا پایان اسفندماه سال گذشته اجرایی شود اما محقق نشده است رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان بابیان اینکه کارت بلیت الکترونیکی تاکسی‌ها نیز مقرر بود تا پایان اسفندماه سال گذشته اجرایی شود اما محقق نشده است؛ گفت: مسئولان باید در صورتی که مشکلاتی برای اجرای طرح وجود دارد آن را اعلام کنند کمااینکه تا ۱۰ روز آینده باید اجرا و یا عدم اجرای کارت بلیت الکترونیکی تاکسی‌ها مشخص شود.

گردان بااشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای بازنگری طرح جامع ترافیک و طرح تفصیلی همدان و بیان اینکه متاسفانه کاری در این خصوص انجام نشده عنوان کرد: طبق اعلام دولت از مهرماه سال گذشته تاکسی‌های پیکان حق تردد در شهرها را نداشتند اما هنوز در همدان شاهد تردد تاکسی‌های بسیار فرسوده پیکان هستیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان به مشکل بیمه تاکسی‌داران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه ۶۰ نفر از تاکسی‌داران همدان بیمه نیستند؛ گفت: باید پیگیر حل این مشکل بود.

وضعیت دوربین‌های ترافیکی طی ۵ روز آینده مشخص شود

گردان در ادامه به وضعیتی ترافیکی شهر همدان اشاره کرد و با بیان اینکه باید نقاط حادثه خیز مشخص و گره های ترافیکی باز شود، به ذکر مصوبه‌ای راهنمایی و رانندگی در خصوص نصب دوربین‌ها پرداخت و گفت: خط‌کشی معابر، نصب علائم راهنمایی و رانندگی و اجرای امور ترافیکی بیانگر فعالیت شهرداری است و وضعیت دوربین‌های ترافیکی باید طی ۵ روز آینده مشخص شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه ۱۰ دوربین ثبت تخلف در شهر همدان وجود دارد که ۹ مورد آن فعال است اما به شبکه راهور لینک نیست، گفت: تا ۱۰ روز آینده تمام دوربین‌های ثبت تخلف قابل بهره‌برداری خواهد بود.

موسی رسولی از خریداری ۱۷ دوربین نظارت تصویری سخن گفت و بابیان اینکه تاکنون ۱۶ دوربین در شهر همدان نصب شده است، گفت: دوربین هفدهم نیز در پایانه اتوبوس‌های شهر همدان در حال نصب است.

۱۴ دوربین نظارت تصویری در حال بهره‌برداری و تصاویر در مرکز کنترل ترافیک قابل مشاهده است وی با بیان اینکه ۱۴ دوربین نظارت تصویری در حال بهره‌برداری و تصاویر در مرکز کنترل ترافیک قابل مشاهده است؛ گفت: با افزایش تلویزیون‌های مرکز و خرید ۴ تلویزیون دیگر ۹۰ تصویر همزمان برای کارکردهای مختلف قابل مشاهده است.

رسولی همچنین با بیان اینکه از ۴۰ روز پیش راهور کارشناس خود را از مرکز کنترل ترافیک مرخص کرده است، گفت: متأسفانه راهور همکاری لازم را ندارد و همکاری نه تنها بیشتر نشده بلکه کمرنگ‌تر هم شده است.

وی در خصوص دلایل تاخیر در اجرای طرح جامع ترافیک شهر همدان نیز عنوان کرد: مشاور طرح جامع شهری هنوز ابتدای کار بوده و در حال بررسی و تحلیل وضع موجود است درحالی که اجرای طرح جامع ترافیک در گرو اجرای طرح جامع شهر است.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه شهرداری همدان نیز در این نشست از انجام ۶۵۰ هزار نفرسفر در حوزه تاکسی و اتوبوس‌ها در شهر همدان خبر داد و گفت: پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی در هیچ شهری موفق نبوده است.

محمد پوروخشوری با بیان اینکه پرداخت الکترونیکی کرایه در اصفهان اجرا شد اما مدل اقتصادی خوبی نبود، یادآور شد: در تهران به سمت پرداخت موبایلی پیش می روند که اگر بتوانیم روش‌های موبایلی را اجرا می کنیم اما این روش نیز پایدار نخواهد بود.

تعداد خودروهای فرسوده در شهر همدان فراوان است

مدیر تاکسیرانی همدان نیز با بیان اینکه تعداد خودروهای فرسوده در شهر همدان فراوان است، گفت: طی چند ماه گذشته ۲۷ دستگاه تاکسی در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی به پارکینگ منتقل شده است.

مهران حاجیان در خصوص بیمه تاکسی‌داران نیز گفت: بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی باعث این مشکل در سطح کشور شده است و روسای تاکسیرانی و نمایندگان تاکسی‌داران پیگیر حل موضوع هستند.

وی بابیان اینکه در حوزه مسافر حدود ۱۰۰ نفر و در حوزه بار یک‌هزار نفر مشکل بیمه دارند به ساماندهی خودروهای باری میوه‌فروشی اشاره کرد و گفت: این خودروها در ۵ نقطه شهر همدان به صورت متمرکز فعالیت دارند.

سرپرست معاونت اتوبوسرانی و پایانه‌های مسافربری شهرداری همدان نیز به مشکل خرید اتوبوس های جدید اشاره کرد و گفت: مقرر بود اتوبوس ها اردیبهشت ماه تحویل داده شود اما با مشکل مواجه شد.

بابک اسدی با تأکید بر واگذاری امور به بخش خصوصی است، گفت: باید بخشی از هزینه‌ها از دوش سازمان برداشته شود.

فقر آموزشی مانع از کاهش ترافیک در همدان است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان نیز با اشاره به اصلاح هندسی برخی مناطق شهر همدان گفت: مهندسی ترافیک در کاهش تصادفات درون‌شهری نقش مهمی دارد اما متأسفانه فقر آموزشی مانع از کاهش ترافیک در همدان است.

احسان صباغ با اشاره به انجام مطالعاتی پیرامون مهندسی ترافیک طبقه‌بندی معابر شهری، گفت: آرام‌سازی معابر شهری با اجرای ۱۴۹ معبر در دست مطالعه است.

صباغ با اشاره به استانداردسازی تردد عرضی معابر پیاده برای توان‌یابان؛ به رونمایی خودروی ثبت تخلف ساکن اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای بهسازی تجهیزات موجود بوده و هم اکنون در حال فعالیت است.

مسئولیت‌پذیری برخی مدیران چندان قابل دفاع نیست

عضو شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری برخی مدیران چندان قابل دفاع نیست، گفت: اگر وعده داده و به آن عمل نکنیم به مردم خیانت کرده ایم.

اکبر کاووسی با بیان اینکه اگر مدیری بگوید نمی‌توانم زیرمجموعه خود را مدیریت کنم، باید استعفا دهد، گفت: یکسال قبل موضوع خرید ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید و اضافه کردن آن به ناوگان اتوبوسرانی همدان مطرح بود اما هنوز هم عملی نشده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه گاهی مدیران شهرداری بر اساس رابطه و نه بر اساس ضابطه و توانمندی به کار گرفته می شوند، گفت: همین اقدام باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

رضوان سلماسی با بیان اینکه باید اقدامات انجام شده اطلاع رسانی شود؛ گفت: باید مجموعه شهرداری همدان متحد بوده و برای پیشبرد کارها اقدام کنند.